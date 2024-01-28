  1. هنر
  2. سینمای ایران
۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۵۳

با «آخرین تولد» در هندوستان؛

جایزه بهترین کارگردانی «جیپور» به نوید محمودی رسید

جایزه بهترین کارگردانی «جیپور» به نوید محمودی رسید

نوید محمودی کارگردان فیلم سینمایی «آخرین تولد» جایزه بهترین کارگردانی را از جشنواره جیپور هند به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی فیلم، فیلم سینمایی «آخرین تولد» به بخش مسابقه شانزدهمین دوره جشنواره جیپور هند راه پیدا کرد و نوید محمودی کارگردان این اثر توانست جایزه بهترین کارگردانی این جشنواره را دریافت کند.

فیلم «آخرین تولد» پیش از این نیز به پنجاه و چهارمین جشنواره گوا هند، بیست و هشتمین جشنواره کرالا هند، هجدهمین جشنواره فیلم تصویر آمریکا (مورد تایید اسکار) و جشنواره حقوق بشری کاتالونیا اسپانیا راه پیدا کرده بود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است:

«آخرین تولد» روایتی است از عشق ثریا و فهیم؛ عشقی که سایه جنگ بر سرش آوار شده است، غزلی است عاشقانه در دل بحران.

در این فیلم الناز شاکردوست، پدرام شریفی، شیدا خلیق، آرمین رحیمیان، سوگل خلیق، نیلوفر کوخانی و رضا بهبودی نقش‌آفرینی دارند.

پخش بین‌المللی «آخرین تولد» بر عهده «مینروا فیلم» با مدیریت الهه گودرزی است.

برادران محمودی پیش از این برای فیلم چند متر مکعب عشق جایزه شیر طلایی جشنواره جیپور هند را دریافت کرده‌اند.

کد مطلب 6006683
علیرضا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها