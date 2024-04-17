«آخرین تولد» و «ناسور» به اکران آنلاین رسیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «آخرین تولد» به کارگردانی، نویسندگی و تهیه‌کنندگی نوید محمودی ساعت ۲۰ سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ماه در بخش سینما آنلاین فیلم‌نت اکران می‌شود.

در فیلم «آخرین تولد» الناز شاکردوست، پدرام شریفی، شیدا خلیق، آرمین رحیمیان، سوگل خلیق، نیلوفر کوخانی و رضا بهبودی به ایفای نقش می‌پردازند.

«آخرین تولد» روایتی است از عشق ثریا و فهیم؛ عشقی که سایه جنگ بر سرش آوار شده و غزلی است عاشقانه در دل بحران ...

نوید محمودی پیش از این فیلم‌های «رفتن»، «هفت و نیم» و «مردن در آب مطهر» را کارگردانی کرده بود و تهیه‌کنندگی فیلم‌های «چند متر مکعب عشق»، «شکستن همزمان بیست استخوان» و سریال «پوست شیر» محصول اختصاصی فیلم‌نت را برعهده داشته است.

فیلم‌های «ویلای ساحلی» و «حدود ۸ صبح» برنامه روز اکران آنلاین فیلم‌نت هستند.

آغاز اکران آنلاین «ناسور»

فیلم داستانی «ناسور» که در ژانر پلیسی-جنایی-معمایی با هدف آشنایی با اقدامات و فعالیت‌های ارزشمند «سازمان پزشکی قانونی کشور» در ۲ اپیزود به نام‌های «بادکنک قاتل» به کارگردانی حسین فریدون‌جاه و «ماجرای نیمه شب» به کارگردانی محسن علم‌الهدی تولید شده، در پلتفرم‌های نمایش خانگی به اکران آنلاین رسید.



در خلاصه داستان فیلم «بادکنک قاتل» آمده است: ماجرای فوت مشکوک یک سرمایه دار سرشناس کشور در یک حادثه ساده و خنده دار، که پسر بزرگ او برای حفظ آبرو و اعتبار خود سعی بر دستکاری کردن گزارش پزشکی قانونی دارد.

خلاصه داستان فیلم «ماجرای نیمه شب» نیز ماجرای قتل دختر نوجوانی است که خبر آن در فضای مجازی پخش شده و باعث به هم ریختن آرامش و امنیت جامعه شده است، اما حقیقت پیچیده دیگری پشت ماجراست که توسط پزشکی قانونی کشف می شود.

در فیلم داستانی «ناسور» بازیگرانی چون امید محمدنژاد، سینا علیزاده، پیمان محسنی، مرضیه رسولی و رضا بهرامی به ایفای نقش پرداخته‌اند.

سایر عوامل این پروژه عبارتند از تهیه کننده: حسین فریدون جاه، نویسنده: علی فراهانی صدر، مدیر فیلمبرداری: یونس سبزی، منشی صحنه: آناهیتا کارخانه، مدیر تولید: محمدحسین حسینی، صدابردار: مجید نجاتی، طراح صحنه و لباس: امیر محمدی، گریم: زهرا حمیدی.