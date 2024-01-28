آخرین قیمت سکه و طلا ۸ بهمن ۱۴۰۲/ سکه ۳۳ میلیون و ۱۹۹ هزار تومان

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه امامی (طرح جدید) امروز ۸ بهمن ۱۴۰۲ به ۳۳ میلیون و ۱۹۹ هزار تومان رسید که نسبت به چهارشنبه هفته قبل افزایش قیمت ۴۰۰ هزار تومانی را نشان میدهد، همچنین حباب این سکه روی رقم ۶ میلیون و ۷۸۸ هزار تومان قرار دارد.
هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز تا به این لحظه ۲ میلیون و ۷۸۵ هزار تومان معامله شد که نسبت به چهارشنبه هفته گذشته افزایش ۲۰ هزار تومانی را نشان میدهد.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
|سکه
|قیمت امروز (تومان)
|حباب (تومان)
|سکه امامی (طرح جدید)
|۳۳.۱۹۹.۰۰۰
|۶.۷۸۸.۰۰۰
|سکه بهار آزادی
|۳۰.۳۱۵.۰۰۰
|۳.۸۶۷.۰۰۰
|نیم سکه
|۱۸.۶۵۰.۰۰۰
|۵.۴۴۱.۰۰۰
|ربع سکه
|۱۱.۶۰۰.۰۰۰
|۴.۹۹۳.۰۰۰
|سکه گرمی
|۶.۱۰۰.۰۰۰
|۲.۸۴۷.۰۰۰
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
|طلا
|قیمت امروز (تومان)
|۱۸ عیار
|۲.۷۸۵.۶۰۰
|۲۴ عیار
|۳.۷۱۴.۱۰۰
|طلای دست دوم
|۲.۷۴۸.۴۰۰
|مثقال طلا
|۱۲.۰۶۱.۰۰۰
|انس طلا
|۲۰۱۸ دلار و ۴۹ سنت
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۲۰۱۸ دلار و ۴۹ سنت است.
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