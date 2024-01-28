آخرین قیمت سکه و طلا ۸ بهمن ۱۴۰۲/ سکه ۳۳ میلیون و ۱۹۹ هزار تومان

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه امامی (طرح جدید) امروز ۸ بهمن ۱۴۰۲ به ۳۳ میلیون و ۱۹۹ هزار تومان رسید که نسبت به چهارشنبه هفته قبل افزایش قیمت ۴۰۰ هزار تومانی را نشان می‌دهد، همچنین حباب این سکه روی رقم ۶ میلیون و ۷۸۸ هزار تومان قرار دارد.

هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز تا به این لحظه ۲ میلیون و ۷۸۵ هزار تومان معامله شد که نسبت به چهارشنبه هفته گذشته افزایش ۲۰ هزار تومانی را نشان می‌دهد.

قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)

سکه قیمت امروز (تومان) حباب (تومان) سکه امامی (طرح جدید) ۳۳.۱۹۹.۰۰۰ ۶.۷۸۸.۰۰۰ سکه بهار آزادی ۳۰.۳۱۵.۰۰۰ ۳.۸۶۷.۰۰۰ نیم سکه ۱۸.۶۵۰.۰۰۰ ۵.۴۴۱.۰۰۰ ربع سکه ۱۱.۶۰۰.۰۰۰ ۴.۹۹۳.۰۰۰ سکه گرمی ۶.۱۰۰.۰۰۰ ۲.۸۴۷.۰۰۰

قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)

طلا قیمت امروز (تومان) ۱۸ عیار ۲.۷۸۵.۶۰۰ ۲۴ عیار ۳.۷۱۴.۱۰۰ طلای دست دوم ۲.۷۴۸.۴۰۰ مثقال طلا ۱۲.۰۶۱.۰۰۰ انس طلا ۲۰۱۸ دلار و ۴۹ سنت

همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۲۰۱۸ دلار و ۴۹ سنت است.