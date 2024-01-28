مهرداد فرزندی پور در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه ترافیکی در کاشان اظهار کرد: این حادثه ۳ و ۳۰ دقیقه بامداد امروز به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس کاشان گزارش شده است.
وی با بیان اینکه در این حادثه سه خودروی سمند، خاور و کامیون با یکدیگر برخورد کردهاند، ادامه داد: این حادثه در در آزادراه امیرکبیر کاشان قبل از پل راوند اتفاق افتاده است.
سرپرست مرکز اورژانس کاشان با اشاره به مصدومیت سه نفر در این حادثه تصریح کرد: متأسفانه زن و شوره سرنشین سمند نیز در این حادثه جان خود را از دست دادند.
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