خدمات نظام در دیشموک زیاد است/ آهنگ محرومیت زدایی تند تر شود

جهانگیر اژدر در گفت و گو با خبرنگار مهر، افزود: خدمات ارزنده‌ای توسط نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران انجام شده است.

وی با تقدیر از پیگیری‌های خبرگزاری مهر جهت رفع مشکلات منطقه دیشموک در رابطه با گزارش درج شده مورخه ۴ بهمن ماه با عنوان «مظلومیت مدارس دیشموک در جغرافیای محروم کهگیلویه» افزود: لازم است نکاتی چند به عرض مخاطبین گرامی رسانده شود.

رئیس آموزش و پرورش بخش دیشموک بیان داشت: محرومیت بخش دیشموک، عمیق و تاریخی بوده و برخی از زیرساخت‌ها در روستاهایِ این منطقه محروم، ضعیف است یا اصلاً وجود ندارد.

اژدر خاطر نشان کرد: شکی نیست در نظام مقدس جمهوری اسلامی خدمات ارزنده‌ای نسبت به این منطقه انجام گرفته و انتظار این مردم شریف آن است که آهنگِ محرومیت زدایی و توسعه، تند و تندتر شود.

وی تصریح کرد: مشکلات و کمبودهای مدارس منطقه از مجاریِ قانونی پیگیری شده و مکاتبات لازم با اداره کل آموزش و پرورش و اداره کل نوسازی مدارس هم انجام گرفت.

اژدر خاطرنشان کرد: مسؤولان ذیربط نیز پیگیرِ رفع مشکلات هستند و تاکنون هم به نتایج خوبی رسیدند.

اژدر تاکید کرد: در دو سال اخیر ۱۶ مدرسه دو و سه کلاسه در این منطقه ساخته شده است.

وی با بیان اینکه در دیشموک یک مدرسه ۶ کلاسه، یک سالن ورزشی و یک خوابگاه شبانه روزی نیز در حال ساخت است، گفت: هرچند مشکلات باقیمانده در مقابل خدمات انجام گرفته اندک بوده، انتظار می‌رود اداره کل محترم نوسازی مدارس نسبت به مشکلات و کمبود فضاهای آموزشی، انشعابات آب، برق و گاز مدارس، گام‌های مؤثرتری بردارد.

وی گفت: آموزش و پرورش منطقه، نامه نگاری‌ها و مکاتبات لازم را با مسئولان ذیربط انجام داده و از پیگیری‌های مستمر تا حصول نتیجه کوتاه نخواهد آمد.

رئیس آموزش و پرورش دیشموک گفت: مضافاً اینکه خیلی از مشکلات مطرح شده در خبر خبرگزاری مهر توسط بخشدار محترم، ناشی از نبود و ضعفِ زیر ساخت‌ها در بعضی از روستاها از جمله فقدان راه‌های مناسب، عدم لوله کشی آب روستاها و اصلاح و تأمین شبکه برق و اینترنت پایدار و… و است که جا دارد همه ارگان‌ها و نهادهای محترم با حرکتی جهادی و انقلابی نسبت به رفع مشکلات منطقه، اقدامات لازم را انجام دهند.