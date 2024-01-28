به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد قادری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران از برگزاری نخستین آئین روز ستایشگری و نوای آئینی بوشهر خبر داد و اظهار کرد: مراسم ستایشگری و نوای آئینی استان بوشهر همزمان با ۱۷ رجب با حضور آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر حجت‌الاسلام روح الله حریزاوی قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی و مداحان اهل بیت عصمت و طهارت در برحه مسجد دهدشتی بوشهر برگزار می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر گفت: قرار است برنامه ملی و تخصصی در کارگروه‌های مختلف با مضمون روز ستایشگری بوشهر برگزار شود که در همین راستا ۷، ۸ و ۹ بهمن سلسله «نشست‌های تخصصی با عنوان‌های هنر هیئت با حضور هنرمندان و ستایشگران جنوب کشور، شعر هیئت با حضور شاعران آئینی و ستایشگران جنوب کشور و نشست ستایشگران با حضور خادمان مدح و مرثیه جنوب کشور» برگزار می‌شود.

وی با تشریح اهداف برگزاری این نشست افزود: بزرگداشت و تقویت عزاداری سنتی، تکریم ستایشگرانی که در احیا و تقویت آئین عزاداری بوشهری نقش‌آفرینی داشته‌اند و بزرگداشت مرحوم ناخدا عباس دریانورد، به عنوان کسی که در این عرصه تأثیرگذار بوده است، از اهداف این جریان آئینی به شمار می‌روند.