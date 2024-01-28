  1. استانها
  2. بوشهر
۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۰۳

مراسم روز ستایشگری و نوای آئینی بوشهر برگزار می‌شود

مراسم روز ستایشگری و نوای آئینی بوشهر برگزار می‌شود

بوشهر- مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر از برگزاری نخستین آئین روز ستایشگری و نوای آئینی بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد قادری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران از برگزاری نخستین آئین روز ستایشگری و نوای آئینی بوشهر خبر داد و اظهار کرد: مراسم ستایشگری و نوای آئینی استان بوشهر همزمان با ۱۷ رجب با حضور آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر حجت‌الاسلام روح الله حریزاوی قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی و مداحان اهل بیت عصمت و طهارت در برحه مسجد دهدشتی بوشهر برگزار می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر گفت: قرار است برنامه ملی و تخصصی در کارگروه‌های مختلف با مضمون روز ستایشگری بوشهر برگزار شود که در همین راستا ۷، ۸ و ۹ بهمن سلسله «نشست‌های تخصصی با عنوان‌های هنر هیئت با حضور هنرمندان و ستایشگران جنوب کشور، شعر هیئت با حضور شاعران آئینی و ستایشگران جنوب کشور و نشست ستایشگران با حضور خادمان مدح و مرثیه جنوب کشور» برگزار می‌شود.

وی با تشریح اهداف برگزاری این نشست افزود: بزرگداشت و تقویت عزاداری سنتی، تکریم ستایشگرانی که در احیا و تقویت آئین عزاداری بوشهری نقش‌آفرینی داشته‌اند و بزرگداشت مرحوم ناخدا عباس دریانورد، به عنوان کسی که در این عرصه تأثیرگذار بوده است، از اهداف این جریان آئینی به شمار می‌روند.

کد مطلب 6006881

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها