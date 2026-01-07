به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اعطای نشان «ناخدا عباس دریانورد» شامگاه چهارشنبه در مسجد سیدالشهدا (ع) بوشهر برگزار شد؛ این آئین با حضور آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه بوشهر، استاندار بوشهر و جمعی از مسئولان، علما، فعالان فرهنگی و ستایشگران اهل‌بیت (ع) همراه بود.

در این مراسم، شورای عالی ستایشگری استان بوشهر با صدور بیانیه‌ای، ضمن اشاره به پیشینه تاریخی و هویت مقاومتی این استان، اعلام کرد: نشان «ناخدا عباس دریانورد» هر ساله به پاس قدردانی از چهره‌هایی اعطا می‌شود که در طول سال، خدماتی ماندگار و اثرگذار در حفظ، تعمیق و ترویج آئین‌های عزاداری اصیل جنوب کشور و صیانت از میراث معنوی عاشورا ارائه کرده باشند.

بر اساس این بیانیه، برگزیده امسال با همت، دقت نظر و تلاش علمی مستمر، بخش مهمی از زندگی، مجاهدت‌ها و ابعاد شخصیتی ناخدا عباس دریانورد را در قالب پژوهش و تحقیق مستند احیا کرده و نقش مؤثری در تبدیل این تلاش علمی به یک اثر فاخر سینمایی و تلویزیونی ایفا کرده است.

شورای عالی ستایشگری استان بوشهر در ادامه تأکید کرد: ناخدا عباس دریانورد از چهره‌های ماندگار مقاومت جنوب ایران و از ستون‌های استوار ستایشگری تراز انقلاب اسلامی بود که توانست آئین‌های عزاداری را با روح ایمان، معرفت، ولایت‌مداری و مبارزه با استعمار پیوند بزند و آن را به الگویی الهام‌بخش در پهنه جنوب و حتی فراتر از مرزهای کشور تبدیل کند.

در این مراسم همچنین نقش هیئات مذهبی، مداحان و ستایشگران اهل‌بیت (ع) در پاسداشت فرهنگ مقاومت و مقابله با هجمه‌های فرهنگی مورد تأکید قرار گرفت و حاضران، این آئین‌ها را یکی از ارکان هویت دینی و اجتماعی مردم بوشهر دانستند.

در پایان، نشان «ناخدا عباس دریانورد» به‌عنوان نمادی از پاسداشت مجاهدت فرهنگی و هنری در مسیر مکتب عاشورا، به پژوهشگر منتخب علیرضا دباغ اهدا شد و از تلاش‌های وی در خدمت به فرهنگ حسینی و گفتمان مقاومت قدردانی به عمل آمد.