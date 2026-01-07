  1. استانها
نشان «ناخدا عباس دریانورد» به پژوهشگر آیین‌های حسینی اهدا شد

بوشهر- شورای عالی ستایشگری استان بوشهر ، نشان «ناخدا عباس دریانورد» را به پاس سال‌ها تلاش مؤثر در ترویج آئین‌های عزاداری اصیل و تبیین گفتمان مقاومت، به «علیرضا دباغ» اهدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اعطای نشان «ناخدا عباس دریانورد» شامگاه چهارشنبه در مسجد سیدالشهدا (ع) بوشهر برگزار شد؛ این آئین با حضور آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه بوشهر، استاندار بوشهر و جمعی از مسئولان، علما، فعالان فرهنگی و ستایشگران اهل‌بیت (ع) همراه بود.

در این مراسم، شورای عالی ستایشگری استان بوشهر با صدور بیانیه‌ای، ضمن اشاره به پیشینه تاریخی و هویت مقاومتی این استان، اعلام کرد: نشان «ناخدا عباس دریانورد» هر ساله به پاس قدردانی از چهره‌هایی اعطا می‌شود که در طول سال، خدماتی ماندگار و اثرگذار در حفظ، تعمیق و ترویج آئین‌های عزاداری اصیل جنوب کشور و صیانت از میراث معنوی عاشورا ارائه کرده باشند.

بر اساس این بیانیه، برگزیده امسال با همت، دقت نظر و تلاش علمی مستمر، بخش مهمی از زندگی، مجاهدت‌ها و ابعاد شخصیتی ناخدا عباس دریانورد را در قالب پژوهش و تحقیق مستند احیا کرده و نقش مؤثری در تبدیل این تلاش علمی به یک اثر فاخر سینمایی و تلویزیونی ایفا کرده است.

شورای عالی ستایشگری استان بوشهر در ادامه تأکید کرد: ناخدا عباس دریانورد از چهره‌های ماندگار مقاومت جنوب ایران و از ستون‌های استوار ستایشگری تراز انقلاب اسلامی بود که توانست آئین‌های عزاداری را با روح ایمان، معرفت، ولایت‌مداری و مبارزه با استعمار پیوند بزند و آن را به الگویی الهام‌بخش در پهنه جنوب و حتی فراتر از مرزهای کشور تبدیل کند.

در این مراسم همچنین نقش هیئات مذهبی، مداحان و ستایشگران اهل‌بیت (ع) در پاسداشت فرهنگ مقاومت و مقابله با هجمه‌های فرهنگی مورد تأکید قرار گرفت و حاضران، این آئین‌ها را یکی از ارکان هویت دینی و اجتماعی مردم بوشهر دانستند.

در پایان، نشان «ناخدا عباس دریانورد» به‌عنوان نمادی از پاسداشت مجاهدت فرهنگی و هنری در مسیر مکتب عاشورا، به پژوهشگر منتخب علیرضا دباغ اهدا شد و از تلاش‌های وی در خدمت به فرهنگ حسینی و گفتمان مقاومت قدردانی به عمل آمد.

