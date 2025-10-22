مدیرکل تبلیغات بوشهر: اطلس فرهنگی جامعه ستایشگران تکمیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد قادری ظهر چهارشنبه در نشست مشورتی نهادهای هم‌افزا در حوزه ستایشگری اهل‌بیت (ع) استان بوشهر اظهار کرد: ارتقای سطح علمی، فرهنگی و مهارتی مداحان و ستایشگران استان بوشهر با جدیت دنبال می‌شود.

وی با تاکید بر لزوم تکمیل اطلس فرهنگی جامعه ستایشگران استان بوشهر بیان کرد: افزایش انسجام اجتماعی و تقویت مسئولیت‌پذیری و نقش‌آفرینی جامعه ستایشگران اهل‌بیت (ع) در ایجاد همدلی و هم‌سویی در جامعه ضروری است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر ادامه داد: با همراهی و همفکری جمعی دنبال بررسی راهکارهای سازماندهی و راهبری جامعه ستایشگران اهل‌بیت (ع) در قالب ساختارهای متشکل و منسجم هستیم.

حجت‌الاسلام قادری صیانت از حقوق و ارزش‌های جامعه ستایشگران و بصیرت‌افزایی و تعمیق مبانی انقلاب اسلامی مبتنی بر تعالیم اهل‌بیت (ع) را از دیگر ضروریات عنوان کرد.

از جمله مصوبات این جلسه می‌توان به تکمیل اطلس فرهنگی جامعه ستایشگران اهل‌بیت (ع) استان بوشهر، تدوین سند تقسیم کار استانی نهادهای هم‌افزا در حوزه ستایشگری و ایجاد انسجام در برگزاری دوره‌های آموزشی مداحی ویژه برادران و خواهران اشاره کرد.