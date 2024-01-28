امسال ۲.۵ میلیون تن برنج سفید در کشور تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سهراب سهرابی، مجری طرح گندم و برنج وزارت جهاد کشاورزی درباره برنامهها وزارتخانه در حوزه برنج گفت: سال آینده تمرکز ما بر کشت برنج متناسب با الگوی کشت ابلاغی در مناطق، توسعه کشت مکانیزه، مصرف متعادل کودهای شیمیایی، توسعه کشت ارقام پرمحصول، ارتقای بهرهوری آب، مدیریت بهینه کنترل خسارات آفات، بیماریها و علفهای هرز و توسعه خشکهکاری یا کاشت مستقیم بذر برنج در اراضی شالیزاری است.
وی کاهش مصرف آب، افزایش حاصلخیزی خاک و افزایش بهرهوری را از فواید خشکهکاری برشمرد.
سهرابی ادامه داد: در حال حاضر نزدیک به ۴۰۰ هکتار خشکهکاری برنج در شمال کشور داریم.
وی درباره کشت مکانیزه برنج نیز اذعان داشت: از ۷۷۲ هزار هکتار سطح شالیزارهای استانهای شمالی، ۳۷۲ هزار هکتار کشت به صورت مکانیزه انجام میشود.
سهرابی در همین حال اضافه کرد: برداشت مکانیزه برنج نیز در سطح حدود ۶۰۰ هزار هکتار صورت میگیرد.
وی در ادامه با بیان اینکه افزایش سطح شالیزارها جز برنامههای معاونت امور زراعت نیست، تصریح کرد: در یک برنامه بلندمدت به دنبال کاهش سطح کشت برنج و افزایش عملکرد در واحد سطح هستیم.
سهرابی متوسط عملکرد تولید شلتوک برنج در هر هکتار از شالیزارهای کشور را ۵ تن و ۴۴۰ کیلوگرم عنوان و اظهار کرد: عملکرد تولید شلتوک برنج در استان گیلان ۴ تن و ۷۰۰ کیلوگرم و در مازندران ۶ تن در هکتار در سال گذشته بود.
وی توسعه ارقام جدید و پر پتانسیل، مصرف انواع ریزمغذیها و مصرف متعادل کودهای شیمیایی ازته، فسفاته و پتاسه و کودهای بذرمال در اراضی شالیزاری را از دیگر برنامههای سال آینده در حوزه برنج نام برد و گفت: یکی از سیاستهای وزارتخانه انتقال فناوریهای تولید برنج هیبرید از خارج به کشور است.
سهرابی تاکید کرد: با بکارگیری فناوریهای تولید برنج هیبرید، تولید شلتوک تا ۱۰ تن در هکتار افزایش پیدا میکند.
وی معرفی روشهای نوین آبیاری، ارائه توصیههای فنی متناسب با تولید برنج، توسعه روشهای غیر شیمیایی و مدیریت آفات، بیماریها و علفهای هرز، اجرای برنامههای آموزشی و ترویجی، اصلاح و نوسازی کارخانههای شالیکوبی و صنایع فرآوری برنج را از دیگر برنامههای افزایش تولید این محصول عنوان کرد.
مجری طرح گندم و برنج وزارت جهاد کشاورزی درباره سطح زیر کشت و تولید برنج در سال گذشته خاطرنشان ساخت: به علت بارندگیهای خوب در بهار و تابستان امسال، سطح کشت برنج به بیش از ۷۰۰ هزار هکتار رسید و از این سطح چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تن شلتوک برداشت شد.
وی ادامه داد: از این میزان برداشت شلتوک، دو میلیون و ۵۲۰ هزار تن برنج سفید به دست آمد.
وی اظهار داشت: نیاز کشور با توجه به سرانه مصرف و جمعیت کشور سه میلیون تن برنج سفید و ۲۰۰ هزار تن ذخیره استراتژیک است.
سهرابی درباره واردات برنج گفت: در سال جاری نیاز واردات بیش از ۷۰۰ هزار تن نیاز به واردات برنج به کشور نیست و با واردات ۷۲۰ هزار تن برنج در ۹ ماهه امسال، نیازی به واردات نداریم.
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