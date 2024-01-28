رشد ۵۰ درصدی ذخایر گندم کشور نسبت به سال گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدرعلی نصر، معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران در جلسه شورای مدیران این شرکت، با تاکید بر حجم بسیار بالای کالاهای اساسی مورد نیاز کشور که تأمین و توزیع آن از پیچیدگی زیادی چه به لحاظ تعداد و کمیت و چه به لحاظ اهمیت و کیفیت برخوردارند، از وضعیت مطلوب ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی کشور ابراز رضایت کرد.
وی با اعلام اینکه در دستهبندی اهمیت کالاها، گندم، برنج، روغن و شکر جز کالاهای راهبردی محسوب میشوند، گفت: گندم که در مرتبه بالای جدول اهمیت قرار دارد، ۴۰ درصد انرژی مورد نیاز روزانه مردم را تأمین میکند که بخش عمده آن از طریق تولیدات داخلی و کسری آن از محل واردات خارجی تأمین میشود.
نصر از رشد ۵۰ درصدی موجودی ذخایر گندم مورد نیاز کشور در ماههای پایانی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و افزود: ذخایر سه کالای اساسی دیگر مورد نیاز کشور شامل برنج، روغن و شکر نیز در وضعیت خوبی قرار دارند.
معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران با اشاره به اینکه نگهداری کالاهای اساسی از طریق تجهیز، تعمیر و استانداردسازی مراکز و تأسیسات ذخیرهسازی پس از تأمین کالاهای اساسی، از مهمترین اقداماتی است که باید مورد توجه ادارههای کل غله استانها قرار گیرد، اظهار کرد: تهیه و ارسال صورتحسابهای خرید گندم و دانههای روغنی و نیز صورتحسابهای کشت قراردادی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی با بیان اینکه محصول گندم از استانهای تولیدکننده به استانهایی که نیاز به این محصول دارند، ارسال میشود، اظهار کرد: برای اجرای هرچه بهتر برنامه حمل گندم، اداره کل خدمات بازرگانی و کمیسیون معاملات این شرکت با مشارکت شرکتهای اصلی حمل و نقل در حال انجام کار هستند و با رفع برخی مسائل و مشکلات و صدور مجوزهای مربوطه، به سرعت نسبت به حمل آن اقدام میشود.
نصر با اشاره به اینکه دستورالعمل جدید دانههای روغنی در دست تهیه و تدوین است و به زودی ابلاغ خواهد شد، اظهار کرد: بر اساس آئیننامه برداشت از ذخایر کالاهای اساسی، این مسؤولیت به معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده و لازم است سازمانهای جهاد کشاورزی استانها از معاونت مذکور مجوز توزیع بگیرند.
وی قیمت تمام شده آرد مورد نیاز نانواییها به طور متوسط را ۲۲ هزار تومان اعلام کرد و گفت: این در صورتی است که هر کیلوگرم آرد نوع یک و دو به قیمت متوسط یک هزار تومان به نانواییها تحویل داده شود.
وی تصریح کرد: فروش آرد، صرفاً باید از طریق سیستم سیفا انجام شود و هرگونه اقدامی در مورد این محصول باید با هماهنگی استانداریها که ریاست کارگروه گندم، آرد و نان استانها را برعهده دارند، صورت گیرد.
عضو هیأت مدیره شرکت بازرگانی دولتی ایران با تأکید بر اینکه درخواستهایی مانند احداث سیلو، کارخانجات آردسازی و واحدهای نانوایی و تغییر سهمیه آرد، باید در کارگروه گندم، آرد و نان استان مطرح و در مورد آنها تصمیمگیری شود، خاطرنشان کرد: واگذاری کاربری سیستم سیفا به دیگر افراد، ممنوع است و استفاده از این سیستم، صرفاً باید برای کاربر معرفی شده، تعریف شود تا هر گونه دخل و تصرف احتمالی از طریق نام کاربری، قابل شناسایی و پیگیری باشد.
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