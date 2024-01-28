مورینیو با «القادسیه» عربستان به توافق رسید

به گزارش خبرنگار مهر، «ژوزه مورینیو» سرمربی سابق تیم فوتبال «رم» ایتالیا پس از برکناری از این تیم مذاکراتی را با باشگاه‌های عربستانی انجام داده است. پیش از این اخباری مبنی بر مذاکره مورینیو با تیم فوتبال الشباب عربستان منتشر شده بود. اما به نظر می‌رسد مسیر گفت و گو های این مربی پرتغالی با تیم فوتبال «القادسیه» عربستان جدی تر است.

پایگاه خبری «دیلی استار» اعلام کرده است که «مورینیو» با باشگاه القادسیه عربستان به توافق رسیده است و قرار است فصل آینده به این تیم برود اما دو شرط اساسی را مدنظر قرار داده است. نخست آنکه این تیم بتواند در انتهای فصل از لیگ دسته اول عربستان راهی لیگ برتر شود. القادسیه در حال حاضر با ۴۰ امتیاز در صدر جدول رده بندی لیگ یک حضور دارد.

شرط دوم مورینیو هم این است که پیش از عقد قرارداد رسمی، بودجه فصل آینده این تیم در خصوص نقل و انتقالات تضمین و مشخص شود.