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۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۰۱

مورینیو با «القادسیه» عربستان به توافق رسید

مورینیو با «القادسیه» عربستان به توافق رسید

پایگاه خبری «دیلی استار» اعلام کرد که «ژوزه مورینیو» سرمربی سابق «رم» با یک تیم عربستانی به توافق رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، «ژوزه مورینیو» سرمربی سابق تیم فوتبال «رم» ایتالیا پس از برکناری از این تیم مذاکراتی را با باشگاه‌های عربستانی انجام داده است. پیش از این اخباری مبنی بر مذاکره مورینیو با تیم فوتبال الشباب عربستان منتشر شده بود. اما به نظر می‌رسد مسیر گفت و گو های این مربی پرتغالی با تیم فوتبال «القادسیه» عربستان جدی تر است.

پایگاه خبری «دیلی استار» اعلام کرده است که «مورینیو» با باشگاه القادسیه عربستان به توافق رسیده است و قرار است فصل آینده به این تیم برود اما دو شرط اساسی را مدنظر قرار داده است. نخست آنکه این تیم بتواند در انتهای فصل از لیگ دسته اول عربستان راهی لیگ برتر شود. القادسیه در حال حاضر با ۴۰ امتیاز در صدر جدول رده بندی لیگ یک حضور دارد.

شرط دوم مورینیو هم این است که پیش از عقد قرارداد رسمی، بودجه فصل آینده این تیم در خصوص نقل و انتقالات تضمین و مشخص شود.

کد مطلب 6006947

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    نظرات

    • IR ۱۶:۳۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۸
      16 1
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      القادسیه جنگ ایران و اعراب؟
      • کمی تاریخ واقعی بخوانیم کوروش IR ۱۶:۴۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
        1 1
        جنگ ایران اعراب نبوده اون موقعه اسم ایرانی نبوده جنگ حکومت ساسانی با اعراب بود اسم ایران رو به تور رسمی تورکان صفویی روی این جغرافیا گذاشتن حتا ایران که فردوسی تو شاهنامه میگیه محدود میشه به چنتا استان افغانستان و استان بلوچستان جنگی که حکومت بی عرضه ای ساسانی کل این جغرافیا رو به اعراب باختن
    • ۷ IR ۱۸:۰۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      0 0
      پاسخ
      پایان دوران مورینیو
    • تاریخ واقعی تر IR ۱۱:۴۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
      0 0
      پاسخ
      در رابطه با کامنت دوست گرامی "کمی تاریخ واقعی" اسم ایران از زمان هخامنشیان و بعد اشکانیان و ساسانیان وجود داشته، ساسانیان اسم کشور رو ایران شهر صدا می زندند اون قسمت هایی هم که شما می فرمایید در غرب کشور بوده نه در شرق

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