دخیا در آستانه پیوستن به الشباب عربستان

به گزارش خبرنگار مهر، رسانه‌های انگلیس زبان فاش کردند که داوید دخیا، دروازه‌بان اسپانیایی در فصل نقل و انتقالات زمستانی جاری به تیم الشباب عربستان نزدیک شده است.

دخیا پس از پایان قراردادش با باشگاه انگلیسی منچستریونایتد در آگوست گذشته به دلیل به توافق نرسیدن برای امضای قرارداد جدید، در حال حاضر بدون تیم است و هر زمان که بخواهد می‌تواند با هر تیمی که توافق کند قرارداد ببندد.

روزنامه انگلیسی ساندر گزارشی نوشت: داوید دخیا، دروازه‌بان اسپانیایی پس از اینکه با مدیران باشگاه اللیث به توافق نهایی رسید تا به جمع آنها برود اما در حال حاضر بسیار به انتقال به باشگاه الشباب عربستان نزدیک شده است.

این روزنامه خاطرنشان کرد که باشگاه الشباب به تقویت خطوط مختلف خود ادامه خواهد داد، زیرا علاوه بر دخیا، ایوان راکیتیچ ستاره کروات از تیم اسپانیایی سویا و حکیم زیچ از گالاتاسرای ترکیه را به صورت قرضی به خدمت بگیرد.

گزارش‌های مطبوعاتی حاکی از آن است که اداره جوانان پس از اخراج ژوزه مورینیو سرمربی پرتغالی رم از کادر مربیگری ایتالیایی رم، به دنبال عقد قرارداد با وی است. اما تا کنون توافقی بین این مربی پرتغالی و باشگاه عربستانی رقم نخورده است.

دخیا در سال ۲۰۱۱ با ۱۸.۹ میلیون پوند از اتلتیکو مادرید اسپانیا به منچستریونایتد پیوست. او ۵۴۵ بازی رسمی با شیاطین سرخ انجام داد که در ۱۹۰ بازی کلین شیت کرد و در پیروزی‌های شیاطین سرخ نقش مهمی داشت.