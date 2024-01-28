صادرات ۳۲۵ هزار تن کالا از گمرک چهارمحال و بختیاری از ابتدای سال‌

به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر عبدالهی پیش از ظهر امروز در حاشیه بازدید استاندار چهارمحال و بختیاری از اداره گمرک استان با اشاره به اینکه گمرک مرزبان اقتصادی کشور محسوب میشود، اظهار کرد: این مجموعه نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور دارد.
مدیر گمرک چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه گمرک استان در راستای کمک به واحدهای تولیدی اقدام به ارائه تسهیلات به این واحدها برای ترخیص مواداولیه و ماشینآلات کرد، عنوان کرد: این اقدام موجب افزایش شاخصهای تجاری استان و میزان صادرات شد.
وی افزود: در ۱۰ ماهه ابتدای سالجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته میزان صادرات از نظر وزنی رشد ۲۲۶ درصد و از نظر ریالی رشد ۱۱۵ درصدی را نشان میدهد.
عبداللهی با بیان تراز تجاری چهارمحال و بختیاری برای اولین بار به میزان ۱۳۰ میلیون دلار مثبت شده است، گفت: که این عدد رشد ۱۰۶ درصدی را نشان میدهد، همچنین درآمدهای گمرکی استان ۱۲۲ میلیارد تومان بوده که رشد ۸۲ درصدی را نشان میدهد.
مدیر گمرک چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه از ابتدای سالجاری ۳۲۵ هزار تن کالا از استان صادر شده است، بیان کرد: میزان صادرات در دولت دوازدهم در طول چهار سال ۱۹۶ هزار تن بود که شاهد رشد چشمگیر میزان صادرات از استان هستیم.
وی با بیان اینکه ارتقای گمرک چهارمحال و بختیاری یک مطالبه جدی است، یادآور شد: گمرک باید خارج از استان باشد تا انبارهای بزرگ ایجاد و خودروهای حمل بار به راحتی تردد کنند، گمرک باید در چند شهرستان صنعتی استان از جمله بروجن و لردگان مستقر شود.
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