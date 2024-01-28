کاهش ۷۴ درصدی بارندگی در گناباد نسبت به متوسط ۳۰ سال گذشته

داریوش شیبانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مجموع بارندگی گناباد در سال آبی جاری تا ظهر امروز یکشنبه ۸ بهمن‌ماه ۱۶.۹ میلیمتر بوده است که نسبت به متوسط ۳۰ سال اخیر ۷۴ درصد کاهش دارد.

رئیس اداره هواشناسی گناباد متوسط بارندگی گناباد در این بازه زمانی طی ۳۰ سال گذشته را ۶۴.۱ میلیمتر عنوان کرد و افزود: در حالی که میزان بارندگی گناباد از ابتدای مهرماه تا کنون تنها ۳.۹ میلیمتر بود، صبح امروز ۸ بهمن‌ماه، شاهد ۴.۵ میلیمتر بارش در این شهر بودیم که از مجموع بارندگی چهار ماهه اخیر بیشتر بود.

وی با بیان اینکه بیشترین میزان بارندگی طی ۲۴ ساعت گذشته در شهر گناباد در حوزه سد کاخک با ۶.۵ میلیمتر بود، خاطرنشان کرد: در همین مدت، ایستگاه‌های گناباد ۳.۶ میلیمتر، شهر کاخک ۲.۶، بیدخت ۱.۳، روشناوند ۳.۸، استاد ۶.۲، بی مرغ ۱.۶، زیبد ۴.۳، زیرجان ۴.۲، گیسور ۲ و نجم‌آباد ۴.۳ میلی متر را ثبت کرده است.