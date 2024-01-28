مهدی عبدیان در گفتوگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت باشگاه شمس آذر و جدایی ناگهانی سعید دقیقی از این تیم اظهار داشت: وضعیت دقیقی در حال حاضر هنوز مشخص نیست که از تیم به صورت رسمی برود یا بماند، تمام تلاش ما این است که او در تیم بماند و کار خود را ادامه دهد. کار او غیر حرفهای بود و باید بعد از بررسی ببینیم هیأت مدیره چه تصمیمی برای نیمکت شمس آذر خواهد گرفت.
وی افزود: اعضای هیأت مدیره به همراه مدیرعامل امشب جلسه خواهند داشت تا هم وضعیت دقیقی را مشخص کنند و هم در صورت قطعی بودن این مربی گزینههای مطرح برای هدایت شمس آذر را انتخاب کنند. به طور مشخص گزینههای اصلی مشخص نیستند.
رئیس هیأت مدیره باشگاه شمس آذر در خصوص حضور عبدالله ویسی در بین گزینهها عنوان کرد: عبدالله ویسی برای ما بسیار قابل احترام است و جزو مربیان خوب فوتبال کشورمان محسوب میشود اما او در میان گزینههای شمس آذر وجود ندارد.
عبدیان در پاسخ به این سوال که خبرهایی مبنی بر کنارگیری این باشگاه از لیگ وجود دارد آیا صحت دارد یا خیر گفت: این صحبتها شایعه و بی پایه و اساس است، چطور میشود تیمی که در نیم فصل اول شگفتی ساز لیگ برتر بوده است از لیگ کنارهگیری کند؟ ما در نیم فصل اول نتایج بسیار خوبی را گرفتیم اما یک عده به دنبال این هستند تا شمس آذر را تضعیف کنند.
وی در پایان درباره پیشنهاد برخی تیمهای برای به خدمت گرفتن برخی از بازیکنان شمس آذر گفت: برخی از تیمها در خواستهایی مبنی بر جذب بعضی از بازیکنان را داشتهاند اما هیچ تیمی بهترین بازیکنان خود را به راحتی از دست نمیدهد و ما هم اول از همه تلاش میکنیم بازیکنان خود را حفظ کنیم تا در ادامه راه دچار مشکل نشویم. امیدوارم همانطور که در نیم فصل اول خوش درخشیدیم در نیم فصل دوم هم این روند ادامه داشته باشد.
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