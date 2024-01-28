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۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۱۸

جانشین یگان حفاظت منابع طبیعی اردبیل خبر داد؛

کشف قنداق قاچاق جنگلی دپو شده در انباری اردبیل/۱۸۶ اصله کشف شد

کشف قنداق قاچاق جنگلی دپو شده در انباری اردبیل/۱۸۶ اصله کشف شد

اردبیل - جانشین یگان حفاظت منابع طبیعی استان اردبیل گفت: نیروهای پاسگاه ویژه منابع طبیعی شهرستان اردبیل قنداق قاچاق جنگلی را که در انباری در داخل شهر اردبیل دپو شده بود، کشف و ضبط کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا کرمی‌نیا بعد از ظهر یکشنبه در جریان بازدید از پاسگاه ویژه منابع طبیعی شهرستان اردبیل اظهار کرد: نیروهای پاسگاه ویژه منابع طبیعی شهرستان اردبیل و آبی بیگلو قنداق قاچاق جنگلی را که در انباری در داخل شهر اردبیل دپو شده بود، کشف کردند.

وی با بیان اینکه این عملیات با شناسایی قبلی و اخذ دستور قضائی انجام شد، گفت: در این عملیات با همکاری عوامل انتظامی ۱۸۶ اصله قنداق قاچاق جنگلی ضبط شد و یک نفر متخلف دستگیر و با تشکیل پرونده به مراجع قضائی استان معرفی شد.

جانشین یگان حفاظت منابع طبیعی استان اردبیل بیان کرد: حفاظت از منابع طبیعی و مبارزه با قاچاق چوب جنگلی وظیفه همگانی است و انتظار داریم در این زمینه مردم همکاری و مشارکت لازم را با مأموران منابع طبیعی داشته باشند.

کرمی‌نیا خاطرنشان کرد: نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان به صورت شبانه‌روزی و با کنترل گلوگاه‌های قاچاق با متخلفان برخورد جدی خواهند کرد.

وی افزود: از مردم و دوستداران طبیعت تقاضا داریم در صورت مشاهده تخریب منابع طبیعی و قاچاق هر گونه فرآورده‌های جنگلی و مرتعی توسط افراد سودجو و فرصت‌طلب مراتب را به شماره تلفن رایگان ۱۵۰۴و ۱۳۹ مرکز فرماندهی یگان حفاظت منابع طبیعی استان اطلاع دهند.

کد مطلب 6007039

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