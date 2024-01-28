رفع تصرف اراضی ملی ۸۰ میلیارد ریالی در رودسر

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عزیزاله ملکی با اشاره به اینکه حفاظت از منابع طبیعی یک وظیفه همگانی است، اظهار کرد: پلیس در برخورد با سودجویان و متخلفانی که نسبت به دست بردن در اراضی ملی و منابع طبیعی اقدام می‌کنند از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

وی از دریافت خبر تصرف اراضی ملی توسط فردی سودجو در یکی از روستاهای بخش رحیم‌آباد شهرستان رودسر خبر داد و گفت: تحقیقات برای اطمینان از صحت موضوع آغاز و کارآگاهان پلیس آگاهی با کارشناس اداره منابع طبیعی به محل اعلامی اعزام شدند.

فرمانده انتظامی استان گیلان با بیان اینکه در بازدید از زمین مورد نظر مشخص شد، متهم ۴ هزار متر مربع از اراضی ملی را به تصرف خود درآورده و به صورت غیرقانونی آن را به وسیله سیم‌خاردار و پرچین محصور کرده است، افزود: متهم برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

این مقام ارشد انتظامی به جمع‌آوری کلیه آثار تجاوز و رفع تصرف زمین مورد نظر با حکم قضائی اشاره کرد و بیان‌داشت: کارشناسان ارزش تقریبی این اراضی را بیش از ۸۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

سردار ملکی در پایان با تاکید بر مبارزه جدی مجموعه انتظامی با متخلفان اقتصادی، زمین‌خواران و افرادی که به هر نحوی قصد تصرف اراضی ملی را دارند، خاطرنشان کرد: این اقدام و برخورد با متخلفان به طور مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد.