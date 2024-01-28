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۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۳۰

فرمانده انتظامی گیلان خبر داد؛

رفع تصرف اراضی ملی ۸۰ میلیارد ریالی در رودسر

رفع تصرف اراضی ملی ۸۰ میلیارد ریالی در رودسر

رشت- فرمانده انتظامی گیلان از رفع تصرف اراضی ملی ۸۰ میلیارد ریالی در یکی از روستاهای شهرستان رودسر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عزیزاله ملکی با اشاره به اینکه حفاظت از منابع طبیعی یک وظیفه همگانی است، اظهار کرد: پلیس در برخورد با سودجویان و متخلفانی که نسبت به دست بردن در اراضی ملی و منابع طبیعی اقدام می‌کنند از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

وی از دریافت خبر تصرف اراضی ملی توسط فردی سودجو در یکی از روستاهای بخش رحیم‌آباد شهرستان رودسر خبر داد و گفت: تحقیقات برای اطمینان از صحت موضوع آغاز و کارآگاهان پلیس آگاهی با کارشناس اداره منابع طبیعی به محل اعلامی اعزام شدند.

فرمانده انتظامی استان گیلان با بیان اینکه در بازدید از زمین مورد نظر مشخص شد، متهم ۴ هزار متر مربع از اراضی ملی را به تصرف خود درآورده و به صورت غیرقانونی آن را به وسیله سیم‌خاردار و پرچین محصور کرده است، افزود: متهم برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

این مقام ارشد انتظامی به جمع‌آوری کلیه آثار تجاوز و رفع تصرف زمین مورد نظر با حکم قضائی اشاره کرد و بیان‌داشت: کارشناسان ارزش تقریبی این اراضی را بیش از ۸۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

سردار ملکی در پایان با تاکید بر مبارزه جدی مجموعه انتظامی با متخلفان اقتصادی، زمین‌خواران و افرادی که به هر نحوی قصد تصرف اراضی ملی را دارند، خاطرنشان کرد: این اقدام و برخورد با متخلفان به طور مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد.

کد مطلب 6007098

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    نظرات

    • مهتاب IR ۱۶:۲۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۸
      0 0
      پاسخ
      چرا اراضی ملی در رودپشت انزلی رو آزاد نمیکنید.سواحل رودپشت و تازه آباد با سیم خاردار در اختیار اشخاص و مسیرهای دریا و کوچه های سمت ساحل مسدودند

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