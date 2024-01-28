به گزارش خبرگزاری مهر، قدرت اله محمدی در دویست و یازدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه خط قرمزی برای فضاهایی که ساکنان نمی‌توانند فرار کنند، در نظر گرفته‌ایم، اظهار کرد: یک نفر از کردستان با سامانه ۱۲۵ تماس گرفت که فرزندش در بیمارستان بستری است و آتش نشانان این کودک را نجات دهند. ۹ جنین و ۱۱ بیمار بستری در آی سی یو نجات داده شدند.

وی افزود: اگر دستگاه یک بیمار قطع می‌شد جان خود را از دست می‌داد که دو آتش نشان در محل حضور پیدا کرده و از فرد مراقبت کردند و خوشبختانه نجات یافت.

از اتاق ۱۰۶ طبقه ۱۶ آتش شعله‌ور شده بود

محمدی با بیان اینکه حادثه در خیابان ولیعصر از سوی یکی از شهروندان گزارش داده شد، تصریح کرد: بعد از اینکه نیروهای اولین ایستگاه ما به محل رسید، مسئولین بیمارستان با سامانه ۱۲۵ تماس گرفتند که آتش سوزی صورت گرفته تا قبل از آن اطلاعی نداشتند. از اتاق ۱۰۶ طبقه ۱۶ آتش شعله ور شده بود.

وی تأکید کرد: کدام آزمایشگاه کامپوزیت را تأیید کرده بود؟ چرا آتش به دست اندازهای ۱۸ طبقه نفوذ کرده بود؟ اگر نمایی غیر از کامپوزیت به کار گرفته بودند، آتش به هیچیک از طبقات نفوذ نمی‌کرد.

محمدی با بیان اینکه ما سایت بیمارستان را نجات دادیم، گفت: اگر بخش دیگری از بیمارستان نیز آتش می‌گرفت، عملاً قابل استفاده نبود. وقتی آتش نشانان مراجعه کردند، دیدند جعبه‌های فایرباکس بیمارستان آب ندارد. علیرغم اهمیت موضوع، ایمنی اولویت آخر بود.

وی افزود: اگر دوربین نظارت و اعلام حریق وجود داشت در اولین لحظه متوجه می‌شدند. اولین شهروندی که متوجه آتش سوزی شده بود قطعاً ۲۰ دقیقه بعد بود و بیمارستان متوجه این حادثه نشده بود.

۵۰ درصد ساختمان‌های دولتی ناایمن هستند

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با بیان اینکه همه جای دنیا از نما کامپوزیت استفاده می‌کنند اما نه به این شکل، گفت: ۵۰ درصد ساختمان‌های دولتی ناایمن هستند اما هیچ اهمیتی در بودجه برای ایمنی ساختمان‌ها داده نشده است. شرکت‌های بیمه می‌توانند به ما کمک کنند. چرا این شرکت‌ها ساختمان‌هایی که تاییدیه ایمنی ندارند، بیمه می‌کنند؟

وی اضافه کرد: شرکت‌های خودروساز خاموش کننده‌های آتش نشانان را چه کرده‌اند؟ در جاده‌های بین راهی آتش نشانی نداریم و اگر در خودروها وسایل ایمنی وجود داشته باشد بسیار کمک کننده خواهد بود.

محمدی با اشاره به بازدید از ۴۸ هزار ساختمان در طول مدت اخیر، یادآور شد: یک نفر و یک سازمان نمی‌تواند کاری کند. ما به هم ریختگی و شلختگی ایمنی را در شهر شاهد هستیم. ۱۲۹ ساختمان با کمک کمیته ایمنی و دستگاه قضائی به ۷۵ ساختمان رسید و کوتاه نخواهیم آمد. تا پایان سال ۱۴۰۳ این ساختمان‌ها را به صفر خواهیم رساند.

۴۰۰ حادثه روزانه در تهران بر اثر سهل انگاری رخ می‌دهد

وی با بیان اینکه از ۲۰ هزار ساختمان پر خطر تهران ۲۵ درصد نما کامپوزیت دارند، خاطرنشان کرد: قطعاً اگر نما ساختمان بیمارستان گاندی سیمانی بود، چنین اتفاقی رخ نمی‌داد. ۴۰۰ حادثه روزانه در تهران بر اثر سهل انگاری رخ می‌دهد.

محمدی تأکید کرد: وزیر بهداشت در سال قبل دستور داد که مراکز درمانی باید تاییدیه آتش نشانی داشته باشند. دو هزار و ۵۰۰ مرکز درمانی مراجعه کردند و هزار و ۸۰۰ مرکز تاییدیه گرفتند.

وی ادامه داد: سازمان آتش نشانی به خودی خود در ایمن سازی شهرک بوعلی وارد شد؛ همچنین هشت هزار واحد در شهرک شهید بهشتی بعد از ۳۰ سال به اجبار در حال ایمن سازی هستند.

گمانه زنی در مورد علت حادثه کذب محض است

محمدی با اشاره به گمانه زنی در مورد علت حادثه در رسانه‌ها، یادآور شد: با توجه به شعله ور بودن بالای آتش، بررسی علت حریق زمان بر است و هرچه گمانه زنی صورت گرفته، کذب محض است. تنها منبع معتبر در مورد علت حادثه سازمان آتش نشانی است. یکی از رسانه‌ها نیز مطرح کرده بود که اگر نردبان بزرگ‌تری وجود داشت آتش زودتر مهار می‌شد اما باید بگوییم بزرگترین نردبان دنیا ۶۴ متری است و ما پنج عدد از این نردبان‌ها داریم.

تقاضای افزایش بودجه آتش نشانی به منظور به‌روز رسانی تجهیزات

وی با تأکید بر اینکه حتی یک سال هم نباید از بروز رسانی تجهیزات عقب بمانیم، یادآور شد: شاید اگر پهپاد اطفای حریق در تهران وجود داشت، شرایط بهتری ایجاد می‌شد؛ لذا تقاضا داریم بودجه آتش نشانی افزایش یابد.

آتش نشانان تمام شهرها سختی کار می‌گیرند به جز تهران

محمدی افزود: آتش نشانان تمام شهرها سختی کار می‌گیرند به جز تهران؛ آتش نشانان پایتخت در حوادث تهران، حوادث ملی و حتی بین‌المللی وارد می‌شوند و ما ۶۱ شهید آتش نشان داریم. امیدواریم کمک شود تا بتوانیم مشکل معیشت آتش نشانان را برطرف کنیم.