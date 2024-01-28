سرمربی اندونزی: ایران با چهار تیم دیگر مدعی جدی هستند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قطر، شین تائه یونگ سرمربی تیم ملی اندونزی پس از شکست چهار بر صفر تیمش مقابل استرالیا گفت: به تیم استرالیا تبریک می‌گویم. از این تورنمنت مسائل زیادی یاد گرفتیم. اگر عملکرد تیم را در جام ملت‌ها قضاوت کنم، بازی امروز بهترین نمایش اندونزی بود.

وی افزود: در همان اوایل بازی روی یک انحراف توپ، با بدشانسی گل اول را خوردیم. اگر آن گل نبود، جریان بازی می‌توانست تغییر کند. شرایط بازی با گل اول استرالیا تغییر کرد.

سرمربی تیم ملی اندونزی خاطرنشان کرد: فکر نمی‌کنم از لحاظ عملکردی مقابل استرالیا شکست خوردیم. بازیکنان من خوب کار کردند و در زمین دستورهای مرا خیلی خوب انجام دادند. به دلیل اختلاف سطح تجربه از استرالیا شکست خوردیم اما قطعاً روزی فوتبال برابری با این تیم بازی خواهیم کرد.

یونگ ادامه داد: لیگ اندونزی باید قوی‌تر شود و این موضوع کاملاً ضروری است. من روی این مورد مطالعه کاملی کرده‌ام که چگونه می‌توانیم مقابل استرالیا به پیروزی برسیم. با این حال فرصت‌های خود را خوب به پایان نرساندیم و گل زودهنگامی دریافت کردیم. این گل باعث تغییر سرعت بازی حریف شد. فکر می‌کنم استرالیا از تجربیات خود به خوبی استفاده کرد و ما را شکست داد.

وی اضافه کرد: یکی از دلایلی که ما به پیشرفت ادامه می‌دهیم این است که بازیکنان خوب کار کرده و به من اعتماد کردند. ما می‌خواهیم در مرحله بعد، مسابقات مقدماتی جام جهانی را با پیروزی پشت سر بگذاریم. در ماه مارس به یک نتیجه خوب برای عبور از مرحله مقدماتی نیاز داریم‌.

سرمربی کره‌ای تیم ملی اندونزی در خصوص مدعیان قهرمانی توضیح داد: سه تیم عراق، استرالیا و ژاپن که با آنها بازی کردیم، خیلی قوی هستند و سبک بازی متفاوتی دارند. چیزهای زیادی از این تیم‌ها یاد گرفتیم. کره جنوبی و ایران هم شانس بالایی برای قهرمانی دارند.

یونگ اضافه کرد: دیدار با کره جنوبی در یک چهارم برای من رؤیا بود اما هنوز از تجربه و سطح بازی اندونزی راضی نیستم. برای رقابت با چنین تیم‌هایی باید از لحاظ فنی بهتر باشیم. دوست دارم در زمان کار در اندونزی بار دیگر فرصت بازی مقابل کره را داشته باشیم.

وی در خصوص تغییر سبک تیمش در جریان بازی توضیح داد: پس از نیمه اول تاکتیک خود را تغییر ندادم و از دقیقه ۸۰ به بعد سیستم ما به ۲_۵_۳ تغییر یافت. بازیکنان ما خوب کار کردند. در چهار بازی به پیشرفت خود ادامه دادیم اما هنوز تجربه کمی داریم. ر بازیکنان در تیم‌های باشگاهی خود بازی‌های منظمی داشتند، بهتر بود و امکان داشت در موقعیت متفاوتی قرار بگیریم.