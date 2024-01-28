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۸ بهمن ۱۴۰۲، ۲۲:۵۲

کرملین: برنامه‌ای برای دیدار «پوتین» و «گروسی» وجود ندارد

کرملین: برنامه‌ای برای دیدار «پوتین» و «گروسی» وجود ندارد

سخنگوی کرملین امروز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: فعلا برنامه‌ای برای دیدار پوتین و گروسی (مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی) درنظر گرفته نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین امروز یکشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: هنوز اطلاعاتی در مورد تاریخ سفر احتمالی رییس دولت (رییس تشکیلات خودگردان) فلسطین به روسیه وجود ندارد.

سخنگوی ریاست جمهوری روسیه ادامه داد: فعلا برنامه‌ ای برای دیدار پوتین (رییس جمهور روسیه) و گروسی (مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی) در نظر گرفته نشده است.

وی در ادامه بیانیه امروز خود اضافه کرد: روسیه به تلاش های خود برای تاثیرگذاری و حل و فصل چالش های بین المللی در حوزه های مختلف ادامه می دهد.

کد مطلب 6007243

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