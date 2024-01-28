به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین امروز یکشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: هنوز اطلاعاتی در مورد تاریخ سفر احتمالی رییس دولت (رییس تشکیلات خودگردان) فلسطین به روسیه وجود ندارد.

سخنگوی ریاست جمهوری روسیه ادامه داد: فعلا برنامه‌ ای برای دیدار پوتین (رییس جمهور روسیه) و گروسی (مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی) در نظر گرفته نشده است.

وی در ادامه بیانیه امروز خود اضافه کرد: روسیه به تلاش های خود برای تاثیرگذاری و حل و فصل چالش های بین المللی در حوزه های مختلف ادامه می دهد.