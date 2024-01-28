شکست سنگین پرسپولیس در امارات/ شاگردان اوسمار ۵ تایی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، سرخپوشان ایران در نخستین دیدار تدارکاتی خود در اردوی دوبی، امروز از ساعت ۱۷:۱۵ دقیقه به وقت محلی در ورزشگاه راشد این شهر به مصاف تیم شباب الاهلی امارات رفت و با نتیجه ۵-۰ شکست خورد.

پرسپولیس از ابتدا توپ و میدان را در اختیار گرفت و روی چند حرکت ترکیبی توانست موقعیت‌های خوبی خلق کند اما به گل نرسید.

در دقیقه ۲۲ و بر خلاف جریان بازی، شباب الاهلی روی یک ضدحمله، تیم میزبان به گل رسید. شوت اول بازیکنان حریف را امیررضا رفیعی دفع کرد که ریباند آن تبدیل به گل شد اما به نظر نمی‌رسید توپ به طور کامل از خط رد شده باشد.

در دقیقه ۲۵، شوت زمینی و محکم شهاب زاهدی با اختلاف کم از کنار دروازه به بیرون رفت.

در دقیقه ۲۹، شباب الاهلی روی یک شوت ۳۵ متری دقیق توانست به گل دوم برسد.

در دقیقه ۳۳، همکاری خوب سرخپوشان باز هم مقابل دروازه خطرساز شد اما دروازه‌بان حریف شوت عالیشاه را دفع کرد.

در دقیقه ۳۶، حرکت خوب عالیشاه از سمت چپ با پاس عرضی او به داخل محوطه ۶ قدم همراه شد که توپ از مقابل پای زاهدی رد شد.

در دقیقه ۴۰، شباب الاهلی مجدداً روی ضدحمله خطرساز شد و به گل سوم رسید. پاس در عمق هافبک این تیم که در شرایط کاملاً مشکوک به آفساید به هم‌تیمی‌اش رسید در موقعیت تک‌به‌تک به گل تبدیل شد.

در نیمه دوم و در دقیقه ۶۵، روی اشتباه خط هافبک در پاس به عقب، توپ به مهاجم حریف رسید که او دوباره در موقعیت تک به تک به گل رسید.

در دقیقه ۷۹، یک بار دیگر روی ضدحمله و با پاس عمقی پشت مدافعان مهاجم شباب الاهلی با دروازه‌بان تک به تک شد که این توپ هم تبدیل به گل شد.