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۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۹:۵۴

هفته هفدهم لیگ برتر بسکتبال؛

مس رفسنجان مقابل طبیعت شکست خورد

مس رفسنجان مقابل طبیعت شکست خورد

دومین دیدار هفته هفدهم لیگ برتر بسکتبال با برتری طبیعت برابر مس رفسنجان به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته هفدهم لیگ برتر آقایان امروز یکشنبه ۸ بهمن با انجام یک دیدار ادامه پیدا کرد که طی آن صنعت مس رفسنجان مقابل تیم طبیعت تهران با نتیجه ۷۲ بر ۶۰ شکست خورد.

جردن استیونز در این دیدار با ۳۵ امتیاز، ۴ ریباند، ۸ توپ ربایی و کارایی ۳۵ بهترین بازیکن بود.

برنامه بازی‌های باقی مانده هفته هفدهم به شرح زیر است:

دوشنبه نهم بهمن

فولاد هرمزگان-آورتا ساری ساعت۱۶
رعد پدافندهوایی-لیموندیس شیراز ساعت۱۶

سه شنبه دهم بهمن
کاله مازندران-ذوب آهن اصفهان ساعت۱۶
مهرام تهران-صنعت مس کرمان ساعت۱۶

کد مطلب 6007321
زینب حاجی حسینی

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