مس رفسنجان مقابل طبیعت شکست خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته هفدهم لیگ برتر آقایان امروز یکشنبه ۸ بهمن با انجام یک دیدار ادامه پیدا کرد که طی آن صنعت مس رفسنجان مقابل تیم طبیعت تهران با نتیجه ۷۲ بر ۶۰ شکست خورد.

جردن استیونز در این دیدار با ۳۵ امتیاز، ۴ ریباند، ۸ توپ ربایی و کارایی ۳۵ بهترین بازیکن بود.



برنامه بازی‌های باقی مانده هفته هفدهم به شرح زیر است:



دوشنبه نهم بهمن

فولاد هرمزگان-آورتا ساری ساعت۱۶

رعد پدافندهوایی-لیموندیس شیراز ساعت۱۶

سه شنبه دهم بهمن

کاله مازندران-ذوب آهن اصفهان ساعت۱۶

مهرام تهران-صنعت مس کرمان ساعت۱۶