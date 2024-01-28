به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، برخی منابع میدانی به این شبکه تلویزیونی اعلام کردهاند که حملهای که به کشته و زخمیشدن نظامیان آمریکایی انجامیده، به پایگاه «التنف» در مثلث مرزی سوریه، اردن و عراق که محل استقرار نظامیان اشغالگر آمریکایی است انجام شده است.
این منابع تاکید کردند: حمله به پایگاه التنف در مثلث مرزی سوریه، اردن و عراق با پهپاد به انجام رسیده است. این پهپادها موفق شدهاند از سامانه دفاع هوایی پیشرفته این پایگاه عبور کنند و خود را به پایگاه التنف برسانند.
منابع میدانی به المیادین گفتند: این حمله به کشته و زخمیشدن برخی نیروهای آمریکایی در داخل این پایگاه غیرقانونی انجامیده است. این حمله یک روز پس از حمله به پایگاه کونیکو در شمال دیرالزور انجام میشود که زخمیشدن ۳ نظامی را در پی داشت.
این در حالی است که کمی پیشتر شبکه تلویزیونی سی ان ان با انتشار خبری فوری به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که بر اثر وقوع حمله پهپادی به پایگاه نظامیان این کشور در اردن، ۳ نظامی آمریکایی کشته شدهاند.
به گزارش این رسانه، در این حادثه ۲۵ نظامی این کشور نیز زخمی شدهاند. بر اساس اعلام این رسانه، مقامات آمریکایی به سی ان ان گفتند که این نخستین بار پس از آغاز جنگ غزه است که نظامیان آمریکایی بر اثر شلیک آتش دشمن در غرب آسیا کشته میشوند. این حادثه در «برج ۲۲» در اردن نزدیک مرز با سوریه رخ داده است.
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