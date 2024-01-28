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۸ بهمن ۱۴۰۲، ۲۱:۵۶

برخی منابع میدانی به المیادین:

حمله به پایگاه «التنف» به کشته و زخمی‌شدن نظامیان آمریکایی منجرشد

حمله به پایگاه «التنف» به کشته و زخمی‌شدن نظامیان آمریکایی منجرشد

برخی منابع میدانی گزارش دادند که کشته و زخمی‌شدن نظامیان آمریکایی در پی حمله پهپادی به پایگاه اشغالگران آمریکایی در سوریه به وقوع پیوسته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، برخی منابع میدانی به این شبکه تلویزیونی اعلام کرده‌اند که حمله‌ای که به کشته و زخمی‌شدن نظامیان آمریکایی انجامیده، به پایگاه «التنف» در مثلث مرزی سوریه، اردن و عراق که محل استقرار نظامیان اشغالگر آمریکایی است انجام شده است.

این منابع تاکید کردند: حمله به پایگاه التنف در مثلث مرزی سوریه، اردن و عراق با پهپاد به انجام رسیده است. این پهپادها موفق شده‌اند از سامانه دفاع هوایی پیشرفته این پایگاه عبور کنند و خود را به پایگاه التنف برسانند.

منابع میدانی به المیادین گفتند: این حمله به کشته و زخمی‌شدن برخی نیروهای آمریکایی در داخل این پایگاه غیرقانونی انجامیده است. این حمله یک روز پس از حمله به پایگاه کونیکو در شمال دیرالزور انجام می‌شود که زخمی‌شدن ۳ نظامی را در پی داشت.

این در حالی است که کمی پیش‌تر شبکه تلویزیونی سی ان ان با انتشار خبری فوری به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که بر اثر وقوع حمله پهپادی به پایگاه نظامیان این کشور در اردن، ۳ نظامی آمریکایی کشته شده‌اند.

به گزارش این رسانه، در این حادثه ۲۵ نظامی این کشور نیز زخمی شده‌اند. بر اساس اعلام این رسانه، مقامات آمریکایی به سی ان ان گفتند که این نخستین بار پس از آغاز جنگ غزه است که نظامیان آمریکایی بر اثر شلیک آتش دشمن در غرب آسیا کشته می‌شوند. این حادثه در «برج ۲۲» در اردن نزدیک مرز با سوریه رخ داده است.

کد مطلب 6007395

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    نظرات

    • یک مسلمان IR ۲۳:۰۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۸
      0 0
      پاسخ
      درستش همینه،بایدحملات به مواضع آمریکاییها تلفات بهمراه داشته باشدودرضمن در۲۴ ساعت ،یک ساعت هم نبایدنیروهای آمریکایی آرامش وامنیت داشته باشندوآنقدرحملات بایدادامه پبدا کندتا این متجاوزان فراررا برقرارترجیح دهند.

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