امان: حمله به نیروهای آمریکایی در خاک اردن انجام نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سخنگوی دولت اردن در سخنانی اعلام کرد که حمله اخیر علیه نیروهای آمریکایی در داخل خاک اردن به انجام نرسیده است.

وی در ادامه مدعی شد که یک گروه شبه‌نظامی تروریستی حمله به پایگاه التنف (محل استقرار نظامیان اشغالگر آمریکایی) را انجام داده است و این پایگاه در خارج از مرز اردن قرار دارد.

یک منبع مسوول اردنی نیز به الجزیره گفت: پایگاه آمریکایی هدف گرفته‌شده در خارج از مرزهای اردن قرار دارد.

این در حالی است که کمی پیش‌تر شبکه تلویزیونی سی ان ان با انتشار خبری فوری به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که بر اثر وقوع حمله پهپادی به پایگاه نظامیان این کشور در اردن، ۳ نظامی آمریکایی کشته شده‌اند.

به گزارش این رسانه، در این حادثه ۲۵ نظامی این کشور نیز زخمی شده‌اند. بر اساس اعلام این رسانه، مقامات آمریکایی به سی ان ان گفتند که این نخستین بار پس از آغاز جنگ غزه است که نظامیان آمریکایی بر اثر شلیک آتش دشمن در غرب آسیا کشته می‌شوند. این حادثه در «برج ۲۲» در اردن نزدیک مرز با سوریه رخ داده است.