جهاد تبیین باید در میدان عمل با جدیت دنبال شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدحسین رجبی فرمانده سپاه شهدا یکشنبه شب در مراسم انس و الفت وابستگان سپاه شهرستان ارومیه، اظهار کرد: یکی از راهبردهای دشمن برای مقابله با انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی بی ثبات سازی است، در این راستا جهاد تبیین باید در دستور کار قرار گیرد و در میدان عمل با جدیت دنبال شود.

وی با بیان اینکه از ابتدای انقلاب اسلامی، دشمن راهبرد بی ثبات سازی را دنبال کرده است و در این راه به انواع روش‌ها متوسل شده است، عنوان کرد: در یک ترکیب همه کشورها، استکبار و رسانه با هم آمیخته شده و دنبال براندازی بودند.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی با بیان اینکه مثل همیشه از اول انقلاب محاسبات آنها در مورد مردم ایران اشتباه بود، گفت: مردم همیشه در صحنه بوده و استکبار را ناامید ساخته است.

سردار رجبی با اشاره به اینکه دشمن، هیچ گاه دست از دشمنی برنداشته و همواره با استفاده از عوامل خود در راستای بی ثبات سازی و القای ناامنی قدم برمی دارد، ادامه داد: یکی از اهداف دشمن، تأثیرگذاری در انتخابات است و به دنبال این است تا مشارکت و حضور مردم را کمرنگ کند و برای این کار دست به جنگ رسانه‌ای و القای ناکارآمدی می‌زند

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی افزود: دشمن جنگ شناختی و سیاه نمایی را نیز در دستور کار قرار داده است و بر روی تغییر افکار و اذهان جوانان و نوجوانان ما برنامه ریزی می‌کند، دشمن پیشرفت‌ها را نمی‌تواند ببیند.

وی با تاکید بر اینکه قدرت، جبهه مقاومت برگرفته از تفکر انقلاب اسلامی است، گفت: کشورهای معدودی در دنیا هستند که می‌توانند سه ماهواره را هم‌زمان به فضا پرتاب کنند ولی دشمن این را نمی بیند و نمی‌تواند تحمل کند

سردار رجبی با اشاره به اینکه این بار میدان ما از جنس سیاسی و میدان انتخابات است که همه باید برای حضور حداکثری تلاش کنیم، گفت: روح حاکم در بیاینه گام دوم انقلاب، قدرت بسیج کنندگی است و امیدآفرینی در جامعه بسیار ضروری است و در این زمینه باید نقش آفرینی کنید.