افتتاح آبرسانی به ۵۴ روستای اهر و کلیبر طی دهه مبارک فجر امسال

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خانی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: آب و فاضلاب استان در سال گذشته در راستای اجرای طرح تأمین آب روستاهای استان و محرومیت زدایی از چهره روستاها از ۲ محل اعتباری طرح‌های ملی و استانی اقدام به تحت پوشش قراردادن ۴۰ روستا با بیش از ۱۵۷۰ خانوار در شهرستان اهر نموده است.

وی افزود: در این طرح با اجرای حفر و تجهیز ۳ حلقه چاه، احداث ۱۰ باب مخزن با مجموع ظرفیت ۶۵۰ متر مکعب و اجرای ۱۴ کیلومتر خط انتقال، ۵۵۰ نفر جمعیت از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی بهره مند شده و تحت پوشش خدمات شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی قرار گرفته اند.

مدیرعامل آب و فاضلاب آذربایجان شرقی، از تحت پوشش قرار گرفتن ۴۰ روستای اهر خبر داد.

وی همچنین از افتتاح آبرسانی به ۱۴ روستای شهرستان کلیبر در دهه مبارک فجر سال ۱۴۰۲ خبر داد و افزود: آب و فاضلاب استان در سال گذشته در راستای اجرای طرح تأمین آب روستاهای استان و محرومیت زدایی از چهره روستاها از محل اعتبارات طرح‌های ملی اقدام به تحت پوشش قراردادن ۱۴ روستا با بیش از ۲۳۵ خانوار در شهرستان کلیبر کرده است.

وی افزود: در این طرح با احداث ۳ باب مخزن با مجموع ظرفیت ۵۰۰ متر مکعب و اجرای ۴۸ کیلومتر خط انتقال، ۸۵۴ نفر جمعیت از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی بهره مند شده و تحت پوشش خدمات شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی قرار گرفته اند.