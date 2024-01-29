صعود گینه و کنگو به مرحله یک چهارم/ شکست یاران صلاح در پنالتی‌

به گزارش خبرنگار مهر، سی و چهارمین دوره رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آفریقا از روز شنبه ۲۳ دی با حضور ۲۴ تیم در شش گروه چهار تیمی به میزبانی ساحل عاج آغاز شد که روز چهارشنبه ۴ بهمن ماه با مشخص شدن ۱۶ تیم راه یافته به مرحله یک هشتم به پایان رسید.

مرحله یک هشتم این دوره از رقابت‌های جام ملت‌های آفریقا از ۷ بهمن ماه آغاز شده است. در روز دوم مسابقات مرحله یک هشتم نهایی ۲ دیدار برگزار شد که در دیدار اول تیم ملی فوتبال گینه استوایی به مصاف گینه رفت که در پایان با یک گل مغلوب این تیم شد و از دور رقابت‌های جام ملت‌های ۲۰۲۳ آفریقا کنار رفت و در دیدار دوم هم مصر مقابل کنگو قرار گرفت که در با تساوی در وقت‌های قانونی بازی کار به ضربات پنالتی کشید. در ضربات پنالتی این تیم کنگو بود که ۸ بر ۷ موفق شد مردان سرزمین فراعنه را از پیش رو بردارد و به جمع هشت تیم برتر جام برسد.

برنامه و نتایج دیدارهای سی و چهارمین دوره جام ملت‌های آفریقا به شرح زیر است:

شنبه ۲۳ دی ۱۴۰۲

گروه A: ساحل عاج ۲ - گینه بیسائو صفر

یکشنبه ۲۴ دی ۱۴۰۲

گروه A: نیجریه یک - گینه استوایی یک

گروه B: مصر ۲ - موزامبیک ۲

گروه B: غنا یک- کیپ ورد ۲

دوشنبه ۲۵ دی ۱۴۰۲

گروه C: سنگال ۳ - گامبیا صفر

گروه C: کامرون یک - گینه یک

گروه D: الجزایر یک - آنگولا یک

سه‌شنبه ۲۶ دی ۱۴۰۲

گروه D: بورکینافاسو یک - موریتانی صفر

گروه E: تونس صفر - نامیبیا یک

گروه E: مالی ۲ - آفریقای جنوبی صفر

چهارشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۲

گروه F: مراکش ۳ – تانزانیا صفر

گروه F: کنگو یک – زامبیا یک

پنجشنبه ۲۸ دی ۱۴۰۲

گروه A: گینه استوایی۴ - گینه بیسائو ۲

گروه A: ساحل عاج صفر - نیجریه یک

گروه B: مصر ۲ - غنا ۲

جمعه ۲۹ دی ۱۴۰۲

گروه B: کیپ ورد ۳ - موزامبیک صفر

گروه C: سنگال ۳ - کامرون یک

گروه C: گینه یک - گامبیا صفر

شنبه ۳۰ دی ۱۴۰۲

گروه D: الجزایر ۲ - بورکینافاسو ۲

گروه D: موریتانی ۲ - آنگولا ۳

گروه E: تونس یک - مالی یک

یکشنبه اول بهمن ۱۴۰۲

گروه F: مراکش یک - کنگو یک

گروه F: زامبیا یک - تانزانیا یک

گروه E: آفریقای جنوبی ۴ - نامیبیا صفر

دوشنبه ۲ بهمن ۱۴۰۲

گروه A: گینه استوایی ۴ - ساحل عاج صفر

گروه A: گینه بیسائو صفر - نیجریه یک

گروه B: کیپ ورد ۲ - مصر ۲

گروه B: موزامبیک ۲ - غنا ۲

سه‌شنبه ۳ بهمن ۱۴۰۲

گروه C: گامبیا ۲ - کامرون ۳

گروه C: گینه صفر - سنگال ۲

گروه D: آنگولا ۲ - بورکینافاسو صفر

گروه D: موریتانی یک - الجزایر صفر

چهارشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۲

گروه E: نامیبیا صفر - مالی صفر

گروه E: آفریقای جنوبی صفر - تونس صفر

گروه F: تانزانیا صفر - کنگو صفر

گروه F: زامبیا صفر - مراکش یک

یک هشتم نهایی

شنبه ۷ بهمن ماه ۱۴۰۲

آنگولا ۳ - نامیبیا صفر

نیجریه ۲ - کامرون صفر

یکشنبه ۸ بهمن ماه ۱۴۰۲

گینه استوایی صفر - گینه یک

مصر یک (پنالتی ۷) - کنگو یک (پنالتی ۸)

دوشنبه ۹ بهمن ماه ۱۴۰۲

بازی شماره ۴۱: کیپ ورد - موریتانی، ساعت ۲۰:۳۰ در ورزشگاه فلیکس هوفوئت بوینی

بازی شماره ۴۲: سنگال - ساحل عاج، ساعت ۲۳:۳۰ در ورزشگاه چارلز کونان بانی، یاموسوکرو

سه شنبه ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

بازی شماره ۴۳: مالی - بورکینافاسو، ساعت ۲۰:۳۰ در ورزشگاه آمادو گون کولیبالی، کورهوگو

بازی شماره ۴۴: مراکش - آفریقای جنوبی، ساعت ۲۳:۳۰ در ورزشگاه لوران پوکو، سن پدرو

یک چهارم نهایی

جمعه ۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۲

بازی شماره ۴۵: برنده دیدار بازی ۳۸ - برنده دیدار بازی ۳۷، ساعت ۲۰:۳۰ ورزشگاه آلاسان اوتارا، آبیجان

بازی شماره ۴۶: برنده دیدار بازی ۴۰ – برنده دیدار بازی ۳۹، ساعت ۲۳:۳۰ در ورزشگاه فلیکس هوفوئت بوینی

شنبه ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۲

بازی شماره ۴۷: برنده دیدار بازی ۴۳ - برنده دیدار بازی ۴۲، ساعت ۲۰:۳۰ در مقابل مسابقه برنده ۶ استادیوم صلح بواکه

بازی شماره ۴۸: برنده دیدار بازی ۴۱ - برنده دیدار بازی ۴۴، ساعت ۲۳:۳۰ در ورزشگاه چارلز کونان بانی، یاموسوکرو

نیمه نهایی

چهار شنبه ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۲

بازی شماره ۴۹: برنده دیدار بازی ۴۵ - برنده دیدار بازی ۴۸، ساعت ۲۰:۳۰ در ورزشگاه صلح بواکه

بازی شماره ۵۰: برنده دیدار بازی ۴۷ - برنده دیدار بازی ۴۶، ساعت ۲۳:۳۰ در ورزشگاه آلاسان اوتارا، آبیجان

رده بندی

شنبه ۲۱ بهمن ماه ۱۴۰۲

بازی شماره ۵۱: بازنده دیدار بازی ۴۹ - بازنده دیدار بازی ۵۰، ساعت ۲۳:۳۰ در ورزشگاه فلیکس هوفوئت بوینی

نهایی

یکشنبه ۲۲ بهمن ماه ۱۴۰۲

بازی شماره ۵۲: برنده دیدار بازی ۴۹ - برنده دیدار بازی ۵۰، ساعت ۲۳:۳۰ در ورزشگاه آلاسان اوتارا، آبیجان