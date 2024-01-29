صعود گینه و کنگو به مرحله یک چهارم/ شکست یاران صلاح در پنالتی‌

به گزارش خبرنگار مهر، سی و چهارمین دوره رقابتهای فوتبال جام ملتهای آفریقا از روز شنبه ۲۳ دی با حضور ۲۴ تیم در شش گروه چهار تیمی به میزبانی ساحل عاج آغاز شد که روز چهارشنبه ۴ بهمن ماه با مشخص شدن ۱۶ تیم راه یافته به مرحله یک هشتم به پایان رسید.
مرحله یک هشتم این دوره از رقابتهای جام ملتهای آفریقا از ۷ بهمن ماه آغاز شده است. در روز دوم مسابقات مرحله یک هشتم نهایی ۲ دیدار برگزار شد که در دیدار اول تیم ملی فوتبال گینه استوایی به مصاف گینه رفت که در پایان با یک گل مغلوب این تیم شد و از دور رقابتهای جام ملتهای ۲۰۲۳ آفریقا کنار رفت و در دیدار دوم هم مصر مقابل کنگو قرار گرفت که در با تساوی در وقتهای قانونی بازی کار به ضربات پنالتی کشید. در ضربات پنالتی این تیم کنگو بود که ۸ بر ۷ موفق شد مردان سرزمین فراعنه را از پیش رو بردارد و به جمع هشت تیم برتر جام برسد.
برنامه و نتایج دیدارهای سی و چهارمین دوره جام ملتهای آفریقا به شرح زیر است:
شنبه ۲۳ دی ۱۴۰۲
گروه A: ساحل عاج ۲ - گینه بیسائو صفر
یکشنبه ۲۴ دی ۱۴۰۲
گروه A: نیجریه یک - گینه استوایی یک
گروه B: مصر ۲ - موزامبیک ۲
گروه B: غنا یک- کیپ ورد ۲
دوشنبه ۲۵ دی ۱۴۰۲
گروه C: سنگال ۳ - گامبیا صفر
گروه C: کامرون یک - گینه یک
گروه D: الجزایر یک - آنگولا یک
سهشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۲
گروه D: بورکینافاسو یک - موریتانی صفر
گروه E: تونس صفر - نامیبیا یک
گروه E: مالی ۲ - آفریقای جنوبی صفر
چهارشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۲
گروه F: مراکش ۳ – تانزانیا صفر
گروه F: کنگو یک – زامبیا یک
پنجشنبه ۲۸ دی ۱۴۰۲
گروه A: گینه استوایی۴ - گینه بیسائو ۲
گروه A: ساحل عاج صفر - نیجریه یک
گروه B: مصر ۲ - غنا ۲
جمعه ۲۹ دی ۱۴۰۲
گروه B: کیپ ورد ۳ - موزامبیک صفر
گروه C: سنگال ۳ - کامرون یک
گروه C: گینه یک - گامبیا صفر
شنبه ۳۰ دی ۱۴۰۲
گروه D: الجزایر ۲ - بورکینافاسو ۲
گروه D: موریتانی ۲ - آنگولا ۳
گروه E: تونس یک - مالی یک
یکشنبه اول بهمن ۱۴۰۲
گروه F: مراکش یک - کنگو یک
گروه F: زامبیا یک - تانزانیا یک
گروه E: آفریقای جنوبی ۴ - نامیبیا صفر
دوشنبه ۲ بهمن ۱۴۰۲
گروه A: گینه استوایی ۴ - ساحل عاج صفر
گروه A: گینه بیسائو صفر - نیجریه یک
گروه B: کیپ ورد ۲ - مصر ۲
گروه B: موزامبیک ۲ - غنا ۲
سهشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۲
گروه C: گامبیا ۲ - کامرون ۳
گروه C: گینه صفر - سنگال ۲
گروه D: آنگولا ۲ - بورکینافاسو صفر
گروه D: موریتانی یک - الجزایر صفر
چهارشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۲
گروه E: نامیبیا صفر - مالی صفر
گروه E: آفریقای جنوبی صفر - تونس صفر
گروه F: تانزانیا صفر - کنگو صفر
گروه F: زامبیا صفر - مراکش یک
یک هشتم نهایی
شنبه ۷ بهمن ماه ۱۴۰۲
آنگولا ۳ - نامیبیا صفر
نیجریه ۲ - کامرون صفر
یکشنبه ۸ بهمن ماه ۱۴۰۲
گینه استوایی صفر - گینه یک
مصر یک (پنالتی ۷) - کنگو یک (پنالتی ۸)
دوشنبه ۹ بهمن ماه ۱۴۰۲
بازی شماره ۴۱: کیپ ورد - موریتانی، ساعت ۲۰:۳۰ در ورزشگاه فلیکس هوفوئت بوینی
بازی شماره ۴۲: سنگال - ساحل عاج، ساعت ۲۳:۳۰ در ورزشگاه چارلز کونان بانی، یاموسوکرو
سه شنبه ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۲
بازی شماره ۴۳: مالی - بورکینافاسو، ساعت ۲۰:۳۰ در ورزشگاه آمادو گون کولیبالی، کورهوگو
بازی شماره ۴۴: مراکش - آفریقای جنوبی، ساعت ۲۳:۳۰ در ورزشگاه لوران پوکو، سن پدرو
یک چهارم نهایی
جمعه ۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۲
بازی شماره ۴۵: برنده دیدار بازی ۳۸ - برنده دیدار بازی ۳۷، ساعت ۲۰:۳۰ ورزشگاه آلاسان اوتارا، آبیجان
بازی شماره ۴۶: برنده دیدار بازی ۴۰ – برنده دیدار بازی ۳۹، ساعت ۲۳:۳۰ در ورزشگاه فلیکس هوفوئت بوینی
شنبه ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۲
بازی شماره ۴۷: برنده دیدار بازی ۴۳ - برنده دیدار بازی ۴۲، ساعت ۲۰:۳۰ در مقابل مسابقه برنده ۶ استادیوم صلح بواکه
بازی شماره ۴۸: برنده دیدار بازی ۴۱ - برنده دیدار بازی ۴۴، ساعت ۲۳:۳۰ در ورزشگاه چارلز کونان بانی، یاموسوکرو
نیمه نهایی
چهار شنبه ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۲
بازی شماره ۴۹: برنده دیدار بازی ۴۵ - برنده دیدار بازی ۴۸، ساعت ۲۰:۳۰ در ورزشگاه صلح بواکه
بازی شماره ۵۰: برنده دیدار بازی ۴۷ - برنده دیدار بازی ۴۶، ساعت ۲۳:۳۰ در ورزشگاه آلاسان اوتارا، آبیجان
رده بندی
شنبه ۲۱ بهمن ماه ۱۴۰۲
بازی شماره ۵۱: بازنده دیدار بازی ۴۹ - بازنده دیدار بازی ۵۰، ساعت ۲۳:۳۰ در ورزشگاه فلیکس هوفوئت بوینی
نهایی
یکشنبه ۲۲ بهمن ماه ۱۴۰۲
بازی شماره ۵۲: برنده دیدار بازی ۴۹ - برنده دیدار بازی ۵۰، ساعت ۲۳:۳۰ در ورزشگاه آلاسان اوتارا، آبیجان
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