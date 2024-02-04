صعود میزبان به نیمه نهایی با گذر ازمالی/آفریقای جنوبی حریف نیجریه

به گزارش خبرگزاری مهر، سی و چهارمین دوره رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آفریقا از روز شنبه ۲۳ دی با حضور ۲۴ تیم در شش گروه چهار تیمی به میزبانی ساحل عاج آغاز شد که روز چهارشنبه ۴ بهمن ماه با مشخص شدن ۱۶ تیم راه یافته به مرحله یک هشتم به پایان رسید.

مرحله یک هشتم این دوره از رقابت‌های جام ملت‌های آفریقا از ۷ بهمن ماه آغاز شد و در ۱۱ بهمن با مشخص شدن تکلیف ۸ تیم برتر یک چهارم نهایی به پایان رسید. در مرحله یک هشتم تیم‌های آنگولا، نیجریه، کیپ ورد، آفریقای جنوبی، مالی، ساحل عاج، کنگو و گینه تیم‌هایی بودند که به یک چهارم نهایی رسیدند.

مرحله یک چهارم نهایی با برگزاری ۲ دیدار به پایان رسید تا تکلیف ۴ تیم برتر آفریقا مشخص شود. در اولین دیدار مالی به مصاف ساحل عاج میزبان رفت و با ۲ گل مغلوب میزبان شد، ساحل عاج با این پیروزی راهی نیمه نهایی شد تا در جمع ۴ تیم برتر آفریقا قرار بگیرد. در دومین دیدار هم کیپ ورد مقابل آفریقای جنوبی قرار گرفت که تیم فوتبال آفریقای جنوبی در ضیافت پنالتی‌ها موفق شد با نتیجه ۲ بر یک این تیم را از پیش رو بردارد به نیمه نهایی برسد.

برنامه و نتایج دیدارهای سی و چهارمین دوره جام ملت‌های آفریقا به شرح زیر است:

شنبه ۲۳ دی ۱۴۰۲

گروه A: ساحل عاج ۲ - گینه بیسائو صفر

یکشنبه ۲۴ دی ۱۴۰۲

گروه A: نیجریه یک - گینه استوایی یک

گروه B: مصر ۲ - موزامبیک ۲

گروه B: غنا یک- کیپ ورد ۲

دوشنبه ۲۵ دی ۱۴۰۲

گروه C: سنگال ۳ - گامبیا صفر

گروه C: کامرون یک - گینه یک

گروه D: الجزایر یک - آنگولا یک

سه‌شنبه ۲۶ دی ۱۴۰۲

گروه D: بورکینافاسو یک - موریتانی صفر

گروه E: تونس صفر - نامیبیا یک

گروه E: مالی ۲ - آفریقای جنوبی صفر

چهارشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۲

گروه F: مراکش ۳ – تانزانیا صفر

گروه F: کنگو یک – زامبیا یک

پنجشنبه ۲۸ دی ۱۴۰۲

گروه A: گینه استوایی۴ - گینه بیسائو ۲

گروه A: ساحل عاج صفر - نیجریه یک

گروه B: مصر ۲ - غنا ۲

جمعه ۲۹ دی ۱۴۰۲

گروه B: کیپ ورد ۳ - موزامبیک صفر

گروه C: سنگال ۳ - کامرون یک

گروه C: گینه یک - گامبیا صفر

شنبه ۳۰ دی ۱۴۰۲

گروه D: الجزایر ۲ - بورکینافاسو ۲

گروه D: موریتانی ۲ - آنگولا ۳

گروه E: تونس یک - مالی یک

یکشنبه اول بهمن ۱۴۰۲

گروه F: مراکش یک - کنگو یک

گروه F: زامبیا یک - تانزانیا یک

گروه E: آفریقای جنوبی ۴ - نامیبیا صفر

دوشنبه ۲ بهمن ۱۴۰۲

گروه A: گینه استوایی ۴ - ساحل عاج صفر

گروه A: گینه بیسائو صفر - نیجریه یک

گروه B: کیپ ورد ۲ - مصر ۲

گروه B: موزامبیک ۲ - غنا ۲

سه‌شنبه ۳ بهمن ۱۴۰۲

گروه C: گامبیا ۲ - کامرون ۳

گروه C: گینه صفر - سنگال ۲

گروه D: آنگولا ۲ - بورکینافاسو صفر

گروه D: موریتانی یک - الجزایر صفر

چهارشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۲

گروه E: نامیبیا صفر - مالی صفر

گروه E: آفریقای جنوبی صفر - تونس صفر

گروه F: تانزانیا صفر - کنگو صفر

گروه F: زامبیا صفر - مراکش یک

یک هشتم نهایی

شنبه ۷ بهمن ماه ۱۴۰۲

آنگولا ۳ - نامیبیا صفر

نیجریه ۲ - کامرون صفر

یکشنبه ۸ بهمن ماه ۱۴۰۲

گینه استوایی صفر - گینه یک

مصر یک (پنالتی ۷) - کنگو یک (پنالتی ۸)

دوشنبه ۹ بهمن ماه ۱۴۰۲

کیپ ورد یک - موریتانی صفر

سنگال یک (پنالتی ۴) - ساحل عاج یک (پنالتی ۵)

سه شنبه ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

مالی ۲ - بورکینافاسو یک

مراکش صفر - آفریقای جنوبی ۲

یک چهارم نهایی

جمعه ۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۲

نیجریه یک - آنگولا صفر

جمهوری کنگو ۳ - گینه یک

شنبه ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۲

مالی یک - ساحل عاج ۲

کیپ ورد صفر (پنالتی یک) - آفریقای جنوبی صفر (پنالتی ۲)

نیمه نهایی

چهار شنبه ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۲

بازی شماره ۴۹: نیجریه - آفریقای جنوبی، ساعت ۲۰:۳۰ در ورزشگاه صلح بواکه

بازی شماره ۵۰: ساحل عاج - جمهوری کنگو، ساعت ۲۳:۳۰ در ورزشگاه آلاسان اوتارا، آبیجان

رده بندی

شنبه ۲۱ بهمن ماه ۱۴۰۲

بازی شماره ۵۱: بازنده دیدار بازی ۴۹ - بازنده دیدار بازی ۵۰، ساعت ۲۳:۳۰ در ورزشگاه فلیکس هوفوئت بوینی

نهایی

یکشنبه ۲۲ بهمن ماه ۱۴۰۲

بازی شماره ۵۲: برنده دیدار بازی ۴۹ - برنده دیدار بازی ۵۰، ساعت ۲۳:۳۰ در ورزشگاه آلاسان اوتارا، آبیجان