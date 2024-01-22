به گزارش خبرنگار مهر، سی و چهارمین دوره رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آفریقا از روز شنبه ۲۳ دی با حضور ۲۴ تیم در شش گروه چهار تیمی به میزبانی ساحل عاج آغاز شده است. دور دوم مرحله گروهی این مسابقات با برگزاری ۳ دیدار در حالی به پایان رسید که تیم‌های مراکش و زامبیا مقابل حریفان خود متوقف شدند و آفریقای جنوبی در دیداری پر گل حریف خود نامیبیا را در هم کوبید.

مراکش یک - کنگو یک

دیدار دو تیم مراکش و کنگو در دومین دیدار مرحله گروهی رقابت‌های جام ملت‌های ۲۰۲۳ آفریقا در حالی برگزار شد که شاگردان ولید الرکراکی به دنبال صدر نشینی و صعود قطعی خود به مرحله یک هشتم نهایی بودند اما در یک بازی پر حاشیه به تساوی یک بر یک مقابل کنگو رضایت دادند. در پایان نیمه اول این دیدار بین بازیکنان دو تیم درگیری رخ داد که در زمان رفتن به رختکن در حالی که بازیکن مراکشی می‌خواست به سمت بازیکن کنگو حمله کند یاشین بونو مانع حمله او شد. اشرف حکیمی در این دیدار برای مراکشی‌ها گلزنی کرد.

زامبیا یک - تانزانیا یک

تیم ملی فوتبال زامبیا در دیدار دوم خود به مصاف تانزانیا رفت اما نتوانست با برتری مقابل این تیم بازی خود را به پایان برساند. زامبیا در صورت پیروزی در این مسابقه می‌توانست صعود خود را به همراه مراکش به مرحله یک هشتم نهایی قطعی کند. زامبیا در حال حاضر با کسب ۲ امتیاز در رده دوم جدول گروه F قرار دارد.

‌آفریقای جنوبی ۴ - نامیبیا صفر

آخرین دیدار روز نهم و دور دوم مرحله گروهی مسابقات جام ملت‌های ۲۰۲۳ آفریقا بین تیم‌های آفریقای جنوبی و نامیبیا برگزار شد که آفریقای جنوبی با برد پر گل ۴ بر صفر حریف خود نامیبیا را از پیش رو برداشت تا به رده دوم جدول گروه E صعود کند. دیدارهای سوم این گروه برای صعود تیم‌ها به یک هشتم نهایی از حساسیت‌های زیادی برخوردار است.

برنامه و نتایج دیدارهای سی و چهارمین دوره جام ملت‌های آفریقا به شرح زیر است:

شنبه ۲۳ دی ۱۴۰۲

گروه A: ساحل عاج ۲ - گینه بیسائو صفر

یکشنبه ۲۴ دی ۱۴۰۲

گروه A: نیجریه یک - گینه استوایی یک

گروه B: مصر ۲ - موزامبیک ۲

گروه B: غنا یک- کیپ ورد ۲

دوشنبه ۲۵ دی ۱۴۰۲

گروه C: سنگال ۳ - گامبیا صفر

گروه C: کامرون یک - گینه یک

گروه D: الجزایر یک - آنگولا یک

سه‌شنبه ۲۶ دی ۱۴۰۲

گروه D: بورکینافاسو یک - موریتانی صفر

گروه E: تونس صفر - نامیبیا یک

گروه E: مالی ۲ - آفریقای جنوبی صفر

چهارشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۲

گروه F: مراکش ۳ – تانزانیا صفر

گروه F: کنگو یک – زامبیا یک

پنجشنبه ۲۸ دی ۱۴۰۲

گروه A: گینه استوایی۴ - گینه بیسائو ۲

گروه A: ساحل عاج صفر - نیجریه یک

گروه B: مصر ۲ - غنا ۲

جمعه ۲۹ دی ۱۴۰۲

گروه B: کیپ ورد ۳ - موزامبیک صفر

گروه C: سنگال ۳ - کامرون یک

گروه C: گینه یک - گامبیا صفر

شنبه ۳۰ دی ۱۴۰۲

گروه D: الجزایر ۲ - بورکینافاسو ۲

گروه D: موریتانی ۲ - آنگولا ۳

گروه E: تونس یک - مالی یک

یکشنبه اول بهمن ۱۴۰۲

گروه F: مراکش یک - کنگو یک

گروه F: زامبیا یک - تانزانیا یک

گروه E: آفریقای جنوبی ۴ - نامیبیا صفر

دوشنبه ۲ بهمن ۱۴۰۲

گروه A: گینه استوایی - ساحل عاج، ساعت ۲۰:۳۰ در ورزشگاه آلاسان اوتارا، آبیجان

گروه A: گینه بیسائو - نیجریه، ساعت ۲۰:۳۰ در ورزشگاه فلیکس هوفوئت بوینی

گروه B: کیپ ورد - مصر، ساعت ۲۳:۳۰ در ورزشگاه فلیکس هوفوئت بوینی

گروه B: موزامبیک - غنا، ساعت ۲۳:۳۰ در ورزشگاه آلاسان اوتارا، آبیجان

سه‌شنبه ۳ بهمن ۱۴۰۲

گروه C: گامبیا - کامرون، ساعت ۲۰:۳۰ در ورزشگاه صلح بواکه

گروه C: گینه - سنگال، ساعت ۲۰:۳۰ در ورزشگاه چارلز کونان بانی، یاموسوکرو

گروه D: آنگولا - بورکینافاسو، ساعت ۲۳:۳۰ در ورزشگاه چارلز کونان بانی، یاموسوکرو

گروه D: موریتانی- الجزایر، ساعت ۲۳:۳۰ در ورزشگاه صلح بواکه

چهارشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۲

گروه E: نامیبیا - مالی، ساعت ۲۰:۳۰ در ورزشگاه لورن پوکو، سن پدرو

گروه E: آفریقای جنوبی - تونس، ساعت ۲۰:۳۰ در ورزشگاه آمادو گون کولیبالی، کورهوگو

گروه F: تانزانیا - کنگو، ساعت ۲۳:۳۰ در ورزشگاه آمادو گون کولیبالی، کورهوگو

گروه F: زامبیا - مراکش، ساعت ۲۳:۳۰ در ورزشگاه لوران پوکو، سن پدرو

یک هشتم نهایی

شنبه ۷ بهمن ماه ۱۴۰۲

بازی شماره ۳۷: تیم اول گروه D - تیم سوم B/E/F، ساعت ۲۰:۳۰ در ورزشگاه صلح بواکه

بازی شماره ۳۸: تیم دوم گروه A - تیم دوم گروه C، ساعت ۲۳:۳۰ در ورزشگاه فلیکس هوفوئت بوینی

یکشنبه ۸ بهمن ماه ۱۴۰۲

بازی شماره ۳۹: تیم اول گروه A - مقام سوم C/D/E، ساعت ۲۳:۳۰ در ورزشگاه آلاسان اوتارا، آبیجان

بازی شماره ۴۰: تیم دوم گروه B - تیم دوم گروه F، ساعت ۲۰:۳۰ در ورزشگاه لوران پوکو، سن پدرو

دوشنبه ۹ بهمن ماه ۱۴۰۲

بازی شماره ۴۱: تیم اول گروه B - مقام سوم A/C/D، ساعت ۲۰:۳۰ در ورزشگاه فلیکس هوفوئت بوینی

بازی شماره ۴۲: برنده گروه C - مقام سوم A/B/F استادیوم چارلز کونان بانی، یاموسوکرو

سه شنبه ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

بازی شماره ۴۳: برنده گروه E - نایب قهرمان گروه D، ساعت ۲۰:۳۰ در ورزشگاه آمادو گون کولیبالی، کورهوگو

بازی شماره ۴۴: برنده گروه F - نایب قهرمان گروه E، ساعت ۲۳:۳۰ در ورزشگاه لوران پوکو، سن پدرو

یک چهارم نهایی

جمعه ۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۲

بازی شماره ۴۵: برنده دیدار بازی ۳۸ - برنده دیدار بازی ۳۷، ساعت ۲۰:۳۰ ورزشگاه آلاسان اوتارا، آبیجان

بازی شماره ۴۶: برنده دیدار بازی ۴۰ – برنده دیدار بازی ۳۹، ساعت ۲۳:۳۰ در ورزشگاه فلیکس هوفوئت بوینی

شنبه ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۲

بازی شماره ۴۷: برنده دیدار بازی ۴۳ - برنده دیدار بازی ۴۲، ساعت ۲۰:۳۰ در مقابل مسابقه برنده ۶ استادیوم صلح بواکه

بازی شماره ۴۸: برنده دیدار بازی ۴۱ - برنده دیدار بازی ۴۴، ساعت ۲۳:۳۰ در ورزشگاه چارلز کونان بانی، یاموسوکرو

نیمه نهایی

چهار شنبه ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۲

بازی شماره ۴۹: برنده دیدار بازی ۴۵ - برنده دیدار بازی ۴۸، ساعت ۲۰:۳۰ در ورزشگاه صلح بواکه

بازی شماره ۵۰: برنده دیدار بازی ۴۷ - برنده دیدار بازی ۴۶، ساعت ۲۳:۳۰ در ورزشگاه آلاسان اوتارا، آبیجان

رده بندی

شنبه ۲۱ بهمن ماه ۱۴۰۲

بازی شماره ۵۱: بازنده دیدار بازی ۴۹ - بازنده دیدار بازی ۵۰، ساعت ۲۳:۳۰ در ورزشگاه فلیکس هوفوئت بوینی

نهایی

یکشنبه ۲۲ بهمن ماه ۱۴۰۲

بازی شماره ۵۲: برنده دیدار بازی ۴۹ - برنده دیدار بازی ۵۰، ساعت ۲۳:۳۰ در ورزشگاه آلاسان اوتارا، آبیجان