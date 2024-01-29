صدور حکم قطعی پرونده قاچاق ارز در اشنویه

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی اعلام کرد: پرونده‌ای با موضوع قاچاق ارز در اشنویه با گزارش ضابطین قضائی خاص در دستگاه قضائی تشکیل و پس از انجام تشریفات قانونی و رسیدگی‌های دقیق در دادسرا و دادگاه انقلاب اشنویه، حکم محکومیت قطعی در دادگاه تجدیدنظر استان صادر شد.

عتباتی ادامه داد: حبس، جزای نقدی و استرداد ارز مجازات صادره در این پرونده است.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی تاکید کرد: ارتقای امنیت اقتصادی، مبارزه با مناسبات اقتصادی ناسالم و قاچاق از سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های مهم دادگستری استان است که همواره در دستور کار خود قرار داده و به هیچ وجه با مرتکبین این جرایم مماشاتی نداشته و نخواهد داشت.