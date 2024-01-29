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۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۳۹

عتباتی اعلام کرد؛

صدور حکم قطعی پرونده قاچاق ارز در اشنویه

صدور حکم قطعی پرونده قاچاق ارز در اشنویه

رییس کل دادگستری آذربایجان غربی از صدور حکم قطعی قاچاق ارز در اشنویه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی اعلام کرد: پرونده‌ای با موضوع قاچاق ارز در اشنویه با گزارش ضابطین قضائی خاص در دستگاه قضائی تشکیل و پس از انجام تشریفات قانونی و رسیدگی‌های دقیق در دادسرا و دادگاه انقلاب اشنویه، حکم محکومیت قطعی در دادگاه تجدیدنظر استان صادر شد.

عتباتی ادامه داد: حبس، جزای نقدی و استرداد ارز مجازات صادره در این پرونده است.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی تاکید کرد: ارتقای امنیت اقتصادی، مبارزه با مناسبات اقتصادی ناسالم و قاچاق از سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های مهم دادگستری استان است که همواره در دستور کار خود قرار داده و به هیچ وجه با مرتکبین این جرایم مماشاتی نداشته و نخواهد داشت.

کد مطلب 6007726

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