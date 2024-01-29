به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ایران و سوریه باید شامگاه چهارشنبه ۱۱ بهمن در مرحله یک هشتم نهایی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ به مصاف هم بروند. موفق فتح الله مدیر تیم فوتبال سوریه در گفت‌وگو با روزنامه البعث اظهار داشت: خدا را شکر عمر خربین به بازی با ایران می‌شود و آمادگی کامل دارد و عمر المیدانی که پیش از دیدار با هند مصدوم شده بود نیاز به توانبخشی دارد و تقریباً ۴ هفته از میادین دور خواهد بود.

او ادامه داد: تیم ما صعود تاریخی به مرحله حذفی داشت و جشن بزرگی را از این بابت گرفتیم و اکنون به هدف اصلی خود که همان صعود به مرحله حذفی بود رسیده ایم.

مدیر تیم ملی سوریه در رابطه با بازی با ایران گفت: بازیکنان و اعضای کادر فنی اشتیاق زیادی برای رویارویی با ایران دارند تا عملکرد خوبی را از خود نشان دهیم و همچنین می‌خواهیم این بازی را در تاریخ فوتبال سوریه به یادماندنی کنیم. تیم ما پس از موفقیت در مرحله گروهی مورد توجه رسانه‌های عربی قرار گرفت و همه از ما تمجید کردند.

او در ارتباط با نتایج گروه E در دور سوم مرحله گروهی و ترس تیم‌ها از رویارویی با ژاپن گفت: هر تیمی حق دارد مسیر مورد نظر خود را برای قهرمانی انتخاب کند و در بسیاری از رویدادها شاهد این موضوع بوده ایم. تیم ژاپن در رنکینگ نخست آسیا قرار دارد و مدعی اصلی قهرمانی در جام ملت‌های آسیا است.

مدیر تیم فوتبال سوریه درباره سرنوشت هکتور کوپر در تیم ملی سوریه بیان کرد: پیش از دیدار با هند، فدراسیون فوتبال سوریه به کوپر پیشنهاد تمدید قرارداد داد اما این مربی مذاکره برای تمدید را به پایان مسابقات موکول کرد.

او افزود: باید از هواداران سوری تشکر کنم و آنها نقش پررنگی در موفقیت تیم داشته اند و با حضور خود باعث بالا رفتن روحیه بازیکنان شدند. بازی در مرحله‌های حذفی بسیار سخت خواهد بود و آن هم برابر تیمی مانند ایران که یکی از کاندیدای قهرمانی است. عزم و اراده برای رسیدن به یک پیروزی تاریخی کرده ایم و دست یابی به آن غیر ممکن نیست.