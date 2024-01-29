به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قطر، رقابتهای یک هشتم نهایی جام ملتهای ۲۰۲۳ آسیا در حالی پیگیری میشود که شگفتی در این دوره همچنان ادامه دارد.
پیروزی تاجیکستان مقابل امارات در ضربات پنالتی باعث بررسی احتمال هر اتفاقی در این مرحله بین تیمهای مدعی کسب قهرمانی با تیمهایی که نخستین تجربه حضور در دور حذفی را دارند شده است.
عمار رمضان، هافبک تیم ملی سوریه که بازیهایش در مرحله گروهی نگاه همه را به خود جلب کرده است درباره دیدگاه هم تیمیهایش برای بازی با تیم ملی ایران در مرحله حذفی گفت: اعضای تیم در سه بازی مرحله گروهی خوب بازی کردند و توانستند برای اولین بار به این مرحله صعود کنند.
این بازیکن ۲۳ ساله افزود: دستاورد این تیم حاصل تلاش فراوان همه بازیکنان و کادر فنی بود و توانستیم هواداران سوری را خوشحال کنیم و به هدف خود که فراتر از مرحله گروهی بود، برسیم.
وی ضمن بیان اینکه برای تیم ایران احترام قایل هستند و همچنین با اشاره به اینکه یک هشتم نهایی جام ملتهای آسیا خیلی دشوارتر از مرحله گروهی است تاکید کرد: بازی با ایران با توجه به نفرتی که در اختیار دارد و توانمندیهایی که آنها دارند سختتر از دور قبل خواهد بود.
او ادامه داد: با این حال همه تیمها شانس یکسانی برای هر رخدادی دارند. ما هم برنامهریزی ویژه برای استفاده از شانسهایمان مقابل ایران کردهایم و بر اساس محاسبات خاص مقابل این تیم بازی میکنیم. میدانیم کار آسانی نداریم اما تیم ملی ایران هم کار سختی خواهد داشت.
دیدار تیمهای ملی فوتبال ایران و سوریه ساعت ۱۹:۳۰ روز چهارشنبه یازدهم بهمن ماه در مرحله یک هشتم نهایی جام ملتهای آسیا برگزار میشود.
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