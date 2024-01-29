گربه سیاه بیرانوند به تمرین سوریه برگشت

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قطر، تمرینات تیم ملی فوتبال سوریه در حالی برای تقابل با تیم ملی ایران در یک هشتم نهایی جام ملتهای ۲۰۲۳ آسیا پیگیری میشود که هکتور کوپر حساسیت خاصی برای انتشار هرگونه اخباری از داخل اردوی تیمش دارد.
با این حال رسانههای سوری با نقل قول از کادر پزشکی تیم ملی این کشور و همچنین انتشار عکسهایی از عمر خربین خبر از بازگشت مهاجم باتجربه خود به تمرینات گروهی دادند.
خبری که با وجود سخت گیری های سرمربی آرژانتینی سوریها احتمالا با برنامهای از پیش تعیین شده منتشر شده است.
خربین که سابقه گلزنی با پیراهن سوریه به ایران را دارد حالا قلب دفاع شاگردان امیر قلعه نویی را در مرحله حذفی جام ملتهای آسیا نشانه گرفته است تا او با کمک نشریات داخلی کشورش دنبال مشغول کردن ذهن بازیکنان تیمملی ایران باشد.
حال باید دید بازگشت مهاجم سوریها چالش جدی برای مدافعان تیم ملی ایران قرار خواهد گرفت یا وضعیتی متفاوت برای این تیم رقم میخورد.
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