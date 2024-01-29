دستورالعمل صادرات برق تجدیدپذیرها ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق و مدیر عامل توانیر افزود: بر اساس این مصوبه در صورتی که ظرفیت مازاد برای خطوط صادراتی برق کشور وجود داشته باشد، مجوزهای لازم جهت سرمایه‌گذاری در حوزه نیروگاه‌های تجدید پذیر، برقابی و حتی ذغال سنگ‌سوز به سرمایه‌گذاران متقاضی واگذار خواهد شد.

سخنگوی صنعت برق با استناد به دستورالعمل مورد اشاره تصریح کرد: امکان صادرات برق برای سرمایه گذاران این نیروگاه‌ها به مدت ۸ ماه در سال فراهم شده و سرمایه گذاران می‌توانند علاوه بر احداث نیروگاه تجدید پذیر یا برقابی نسبت به افزایش ظرفیت صادراتی شبکه برق کشور اقدام کنند.

سخنگوی صنعت برق با تاکید بر اینکه تأمین برق هموطنان در داخل کشور همیشه در الویت بوده و هست افزود: در ۴ ماه ایام اوج مصرف برق در کشور که با ناترازی تولید و مصرف مواجه هستیم، این نیروگاه‌ها موظف به عرضه برق برای مصارف داخلی در بورس انرژی هستند.

رجبی مشهدی ادامه داد: سرمایه‌گذاران می‌توانند با افزایش ظرفیت شبکه صادراتی، امتیاز استفاده از آن شبکه را برای مدت معینی در اختیار داشته باشند که موجب کسب درآمد صادراتی نیروگاه‌ها خواهد شد و با افزایش تبادلات، ظرفیت صادرات و واردات کشور می‌تواند به پایداری شبکه برق کشور هم کمک کند.

مدیرعامل شرکت توانیر تصریح کرد: در این دستورالعمل پیش‌بینی شده است که در بورس انرژی یک بازار برای مبادلات برون مرزی جهت صادرات و واردات کشور فراهم شود و صنایع یا نیروگاه‌های مختلف و سرمایه گذاران از آن استفاده کنند.

سخنگوی صنعت برق با اشاره به تمهید دیگری که در این دستورالعمل برای سرمایه گذاران در نظر گرفته شده است، افزود: در مواقعی که سرمایه گذاران نتوانند به دلایلی نظیر تعمیرات یا موارد مشابه، برق مورد نیاز را تأمین کنند، وزارت نیرو از بازار منطقه‌ای برق یا تابلوی بین‌المللی برق بورس انرژی اقدام به خرید برق و صادرات آن می‌کند.

سخنگوی صنعت برق اظهار داشت: وزارت نیرو شرایط لازم را برای سرمایه گذاران جهت امکان تبادل برق یا واردات آن جهت مشارکت در تأمین برق مورد نیاز کشور در دوره اوج مصرف تابستان نیز فراهم کرده است.

مدیرعامل شرکت توانیر در پایان گفت: انتظار می‌رود با ابلاغ این دستورالعمل سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های تجدید پذیر کشور رشد قابل توجهی داشته باشد و به واسطه اختلاف قیمت بسیار بالایی که در کشورهای همسایه با قیمت داخلی وجود دارد، سرمایه گذاران بتوانند با احداث نیروگاه‌های تجدید پذیر در کشور برق مورد نیاز آن کشورها را تأمین کنند و علاوه بر کمک به شبکه سراسری برق کشور در ایام ناترازی از سود قابل توجهی نیز برخوردار شوند.