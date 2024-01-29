۲۵ طرح گازرسانی طی دهه فجر در ایلام افتتاح و کلنگ زنی می شود

محمود کشاورزکشاورز در گفت و گو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: اجرای مجموعه خط انتقال، خط تغذیه و ایستگاه تقلیل فشار CGS دوم شهرستان‌های سیروان و چرداول، افتتاح گازرسانی به ۱۲ روستا در شهرستان‌های هلیلان و مهران و ایوان، افتتاح ساختمان اداری ناحیه دهلران و سیروان، افتتاح گازرسانی به ۶ صنایع تولیدی در سطح استان در دهه فجر امسال با حضور مسئولان استانی افتتاح و به بهره برداری می ر سند.

وی به طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی قابل کلنگ زنی در دهه فجر امسال اشاره کرد و افزود این طرح‌ها شامل اجرای مجموعه خط انتقال،خط تغذیه و ایستگاه تقلیل فشار CGS دوم شهرستان ایلام، توسعه پایدار زیرساخت‌های گازرسانی روستاهای شهرستان چوار، توسعه زیرساخت‌های گازرسانی به شهرستان‌های ایلام و بدره شامل ایستگاه و لوپ کردن شبکه و احداث ساختمان اداری گاز ناحیه ایوان است که در دهه فجر امسال نیز توسط مسئولان استانی کلنگ زنی خواهد شد.

مدیرعامل شرکت گاز ایلام با اشاره به اینکه ۴ طرح و پروژه عمرانی در دهه فجر امسال نیز کلنگ زنی می‌شود، تصریح کرد: برای اجرای این طرح‌ها مبلغ ۱,۱۷۰ میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات داخلی شرکت ملی گاز هزینه خواهد شد.

کشاورز با اشاره به اینکه برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و گازرسانی افتتاحی ۷۰۶ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است، تاکید کرد: برای اجرای مجموعه خط انتقال، خط تغذیه و ایستگاه تقلیل فشار CGS دوم شهرستان‌های سیروان و چرداول ۲ کیلومتر خط انتقال، یک ایستگاه نصب و راه اندازی و ۵ هزار متر مکعب خاک برداری انجام که برای اجرای این پروژه ۱۲۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

وی از افتتاح گازرسانی به ۱۲ روستا در شهرستان‌های هلیلان، مهران و ایوان در دهه فجر امسال خبر داد و گفت: از این تعداد ۱۰ روستا در زردلان سردسیر هلیلان، یک روستا در مهران و یک روستا در ایوان است که برای گازرسانی به این روستاها بیش از ۷۳ کیلومتر شبکه توزیع اجرا و مبلغ ۳۶۳ میلیارد ریال از محل اعتبارات داخلی شرکت ملی گاز ایران هزینه شده است.

مدیرعامل شرکت گاز ایلام به افتتاح ۱۲ روستا در سه شهرستان استان اشاره و ادامه داد: این روستاها شامل گلدره، میدر علیا، میدر سفلی، چال خشک علیا، چال ه خشک سفلی، باغ، چنارآباد، پاتخت، سیرکانه و شاران در زردلان سردسیر هلیلان، سرتنگ زعفرانی مهران و روستای روان در ایوان هستند که توسط مسئولان استانی در ایام اله دهه فجر افتتاح خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه ساختمان اداری گاز ناحیه دهلران و سیروان با اعتباری بالغ بر ۱۰۵ میلیارد ریال در این ایام افتتاح خواهند شد، افزود: در این ایام ۶ صنایع تولیدی و صنعتی شامل ذرت خشک کنی همت آفرینان فردا دهلران، شرکت آسفالت راه و باند ماندگار غرب دهلران، شرکت ربیع سفال آبدانان، شرکت آجر کسری آبدانان، شرکت رهکوش ایلام و کارخانه آسفالت بازیار مهران با اعتبار ۱۱۸ میلیارد ریال و با اجرای ۸ هزارو ۹۲۴ متر شبکه توزیع و ۶ ایستگاه تقلیل فشار نیز افتتاح و به بهره برداری می رسند.