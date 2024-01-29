به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ظفری، معاون هماهنگی پیشگیری و کاهش خطرپذیری و سخنگوی سازمان مدیرت بحران اظهارداشت: بر اساس گزارشهای دریافتی از مراکز مدیریت بحران استانهای تحت تأثیر هشدار هواشناسی سطح نارنجی در حال حاضر استانهای گلستان، مازندران و گیلان، همراه با بارش باران به صورت پراکنده در سطح استان و در ارتفاعات گاهی به صورت برف است.
این عضوی شورایعالی مدیریت بحران کشور عنوان کرد: در خراسان رضوی بارش برف در شهرستانهای قوچان، سرولایت، محورهای سبزوار - اسفراین به ویژه گردنه بیدبرغمد و فیروزه - سرولایت محدوده برکشاهی موجب لغزندگی معابر شده است.
وی بیان کرد: در شهرستان نیشابور، سرخس و کلات هم باران گزارش شده است. کلات و محورهای قوچان - امام قلی محدوده زوباران، تربت جام - سرخس - مشهد به ویژه گردنه مزداوند، تربت جام - صالح آباد محدوده کله مل و سه راه جنگل - رشتخوار هم به علت پدیده مه با دید ناکافی روبرو است.
ظفری در ادامه افزود: در استانهای سمنان، خراسان شمالی، اردبیل و لرستان بارش پراکنده و موقتی باران در پارهای از نقاط به ویژه ارتفاعات استان آذربایجان شرقی بارشها در سطح استان و به ویژه ارتفاعات و مناطق سردسیر به صورت برف و پراکنده بوده است.
معاون هماهنگی پیشگیری و کاهش خطرپذیری و سخنگوی سازمان مدیرت بحران در پایان عنوان کرد: تا این لحظه گزارشی مبنی بر خسارت جانی و یا مالی به این سازمان ارسال نشده است و همچنین تمامی سازمانهای امدادی و عملیاتی و پلیس راه با تمامی تجهیزات در محورهای مواصلاتی در حال خدمات رسانی است.
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