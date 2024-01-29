  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۴۲

زخمی شدن یک نظامی اشغالگر در عملیات ضدصهیونیستی در حیفا

زخمی شدن یک نظامی اشغالگر در عملیات ضدصهیونیستی در حیفا

رسانه‌های عبری زبان از زخمی شدن یک نظامی صهیونیست در جریان یک عملیات در حیفا خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رسانه‌های عبری زبان گزارش دادند که یک نظامی صهیونیست در جریان عملیات زیرگیری توسط یک خودرو و همچنین استفاده از سلاح سرد در حیفا زخمی شده است.

این رسانه‌ها اضافه کردند که راننده خودروی مذکور بعد از زیر گرفتن این نظامی صهیونیست با یک تبر از ماشین پیاده شد. نظامیان صهیونیست نیز به سمت او تیراندازی کردند.

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی در این خصوص گفت: راننده این خودرو در نزدیکی پایگاه وابسته به ارتش اسراییل اقدام به این عملیات کرده است.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده نظامی صهیونیست مذکور که با سلاح سرد زخمی شده به بیمارستان منتقل شده است.

کد مطلب 6008008

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها