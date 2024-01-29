به گزارش خبرنگار مهر، شهرام ملائی هزاروندی ظهر امروز دوشنبه ضمن دیدار با «علیرضا خردمند» فرماندار دزفول اظهار کرد: در این دیدار راهکارهای توسعه مهارت آموزی بخش دولتی و آموزشگاههای آزاد فنی و حرفهای برای اشتغال آفرینی پایدار جوانان جویای کار فاقد مهارت شهرستان دزفول بررسی شد.
وی با اشاره به اینکه با راه اندازی هر آموزشگاه آزاد فنی و حرفهای منجر به اشتغال آفرینی ۳-۵ نفرمی شود، بر حمایت جدی از بخش خصوصی تاکید کرد و افزود: به منظور تقویت و توسعه آموزش فنیوحرفهای باید شورای مهارت شهرستان دزفول با حضور سایر دستگاههایی تشکیل شود.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهایخوزستان عنوان کرد: امروزه مهمترین بحث در جلسات مختلف و دغدغه مسئولان بحث اشتغال بوده که حل این مشکل در گروی حل مشکل نداشتن نیروی متخصص و ماهر است.
ملایی هزاروندی تصریح کرد: هیچ دستگاه امکانات، ظرفیت و تجهیزات آموزش مهارتی مانند فنی و حرفهای ندارند و اگر به صورت جدی از مهارت آموزی حمایت شود میتواند به کارخانه اشتغالزایی تبدیل شود.
وی تاکید کرد: احیای مشاغل سنتی و بومی مورد تاکید آموزش فنی و حرفهای است و این آمادگی وجود دارد با سایر دستگاههای مرتبط همکاری وهم افزایی بین بخشی صورت گیرد.
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