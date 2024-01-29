برگزاری کنگره قرآن و عترت با محوریت سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم رضیعی، با اشاره به اینکه قرآن برای ارتقای سبک زندگی مطالب علمی فراوانی دارد، گفت: مخاطبین این کنگره بین المللی؛ اساتید گروه پزشکی، دانشجویان و کادر نظام سلامت است.

وی به برگزاری یازدهمین کنگره بین المللی قرآن، عترت و سلامت، اشاره کرد و افزود: این کنگره با همکاری وزارت بهداشت و فرهنگستان علوم پزشکی به صورت بین المللی با حضور شخصیت‌هایی از کشورهای انگلستان، هندوستان، آلمان، پاکستان، نیجریه، افغانستان، عراق، سوریه و.. برگزار خواهد شد.

رضیعی با اشاره به اهمیت برگزاری این دوره از کنگره قرآن، عترت و سلامت که به صورت بین المللی با محوریت سلامت نیز برگزار خواهد شد، ادامه داد: با توجه به مطالب علمی فراوانی که در قرآن در زمینه ارتقای سبک زندگی و تغذیه وجود دارد، به واقع این کتاب آسمانی به همراه روایات از ائمه اطهار، حرف‌های زیادی برای گفتن دارند، بر این اساس شعار این کنگره با عنوان قرآن نسخه شفابخش نام‌گذاری شده است.

وی با اشاره به دریافت ۳۳۰ مقاله، ۵۵ سخنرانی اصلی و ۲۰ سخنرانی بین المللی در این کنگره ادامه داد: با توجه به برخی توهین‌ها به ساحت مقدس قرآن کریم، این کنگره یکی از بهترین فرصت‌ها برای تبیین علمی این کتاب مقدس آسمانی است.

رضیعی با تشریح محورهای یازدهمین کنگره بین المللی قرآن، عترت و سلامت عنوان کرد: این محورها شامل سبک زندگی قرآنی، مفهوم شفا در قرآن، مفهوم عافیت، صحت و سلامت از منظر قرآن کریم و روایات اهل بیت (ع)، قلب سلیم و نقش آن در راهبری سلامت معنوی، شرح صدر و سلامت روان، انسان سالم مطلوب خداوند، تغذیه سالم از منظر قرآن کریم، حجاب و عفاف و نقش آن در سلامت روان و سلامت خانواده و جامعه، چالش‌های فعالیت‌های قرآنی در دانشگاه‌ها، مراکز بهداشتی و درمانی و مبانی قرآنی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است.

وی با اشاره به حضور قاریان بین المللی در این کنگره از برگزاری محفل قرآنی نیز در آستانه عبدالعظیم حسنی خبر داد و گفت: بیشترین مخاطب این کنگره بین المللی اساتید گروه پزشکی، دانشجویان و کادر سلامت هستند.

در ادامه، عبدالرضا پازوکی رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، با ابراز خرسندی از میزبانی این دانشگاه به تشریح جلسات متعدد اجرایی برای برگزاری یازدهمین کنگره بین المللی قرآن، عترت و سلامت در این دانشگاه پرداخت.

همچنین، فاطمه رضوان مدنی قائم مقام اجرایی یازدهمین کنگره بین المللی قرآن، عترت و سلامت عنوان کرد: کارهای اولیه این کنگره از ماه صفر سال گذشته شروع شد تا کارهای تحقیقاتی و دستاوردهای این حوزه در تاریخ ۲۵ تا ۲۷ بهمن در قاب این کنگره بین المللی ارائه شود.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون یک هزار و ۸۰ نفر در وب سایت بازآموزی این کنگره که دارای ۱۵ امتیاز است، ثبت نام کرده‌اند و ۵۰۰ نفر نیز در وب سایت کنگره ثبت نام کرده و ظرفیت برای پذیرش دو هزار نفر نیز وجود دارد. همچنین حضور اعضای هیئت علمی در این کنگره برای آنان امتیاز فرهنگی خواهد داشت و برای کارمندان وزارت بهداشت نیز امتیاز مورد نظر ثبت خواهد شد.

یازدهمین کنگره بین المللی قرآن، عترت و سلامت فرهنگستان علوم پزشکی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی ایران به مدت ۳ روز از تاریخ ۲۵ لغایت ۲۷ بهمن ماه سال جاری برگزار می‌شود.