جزییات طرح مطالعاتی آموزش هنر/ وزیر دستور پیگیری چند سند را داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، تازه ترین جلسه شورای هنر شورای عالی انقلاب فرهنگی با سه موضوع و گزارش هنرستان‌های هنرهای زیبا، آموزشگاه‌های آزاد سینمایی و موزه هنرهای معاصر فلسطین روز دوشنبه نهم بهمن ما با حضور محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

در این جلسه شورای هنر مصوب شد برنامه کوتاه‌مدت برای ارتقای کمی و کیفی هنرستان‌های هنرهای زیبا در سه محور زیرساختی و پشتیبانی، اصلاحات در محتوا و متون درسی و نیروی انسانی تا پایان بهمن ماه امسال تهیه و به شورای هنر ارایه شود.

همچنین مصوب شد طرح مطالعاتی آموزش هنر از مدرسه تا دانشگاه با حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و توسط فرهنگستان هنر با همکاری و همفکری نهادهای هنری و علمی اجرا شود.

محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس شورای هنر در ابتدای جلسه گفت: خوشبختانه سند موسیقی در شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد و ضرورت دارد که کارگروهای تدوین اسناد سینما، هنرهای تجسمی، تئاتر و صنایع دستی نیز به زودی تشکیل و تا پایان بهمن ماه امسال این اسناد تدوین و در شورای هنر بررسی شود.

رییس شورای هنر در ادامه گفت: تکالیف قانونی شورای هنر مانند تهیه و تدوین اسناد هنر به طور جدی پیگیری می‌شود و در راستای چابک‌سازی، دبیرخانه شورای هنر نیز به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتقل شد.

در این جلسه با ارایه برنامه جامع تحول هنرستان‌های هنرهای زیبا، گزارشی از وضعیت هنرستان‌ها ارایه شد که در این گزارش ضمن اشاره به پیشینه هنرستان‌های هنرهای زیبا به عنوان مراکز معتبر و مهم آموزش هنر در کشور و فعالیت ۶۳ هنرستان در تمام استان‌های کشور عنوان شد که اولین جایزه ملی آموزش هنر در راستای تجلیل از هنرآموزان و فعالان آموزش هنر برگزار شده است.

در این گزارش طرح‌هایی مانند المپیاد آموزش هنر، راه‌اندازی سامانه هنرستان‌های هنرهای زیبا، موزه هنرستان در هنرستان‌های تاریخی و ماندگار به عنوان برنامه‌های آینده در حوزه هنرستان‌ها اعلام شد.

همچنین در این جلسه در گزارشی از وضعیت آموزشگاه‌های آزاد سینمایی عنوان شد که صدور مجوز آموزشگاه‌های آزاد سینمایی بر اساس آیین‌نامه از سال ۱۳۷۵ آغاز شده است که آیین‌نامه در سال ۱۴۰۰ بازنگری شده و در حال حاضر تعداد آموزشگاه‌های آزاد سینمایی به ۳۵۵ آموزشگاه رسیده است که ۳۳۴ آموزشگاه فعال هستند. در این گزارش اعلام شد طرح‌هایی مانند رتبه‌بندی و صدور کارت صلاحیت تدریس در راستای کیفیت آموزشگاه‌ها اجرایی شده است و تشکیل صنف آموزشگاه‌های آزاد سینمایی نیز در حال پیگیری است.

مجید شاه‌حسینی رییس فرهنگستان هنر نیز در این جلسه با بیان اهمیت موزه هنرهای معاصر فلسطین گفت: موزه هنرهای معاصر فلسطین سال ۱۳۸۵ راه‌اندازی شد و تنها موزه‌ای است که به فلسطین اختصاص دارد و آثاری از هنرمندان فلسطین در موزه نگهداری می‌شود. نمایشگاه‌ها و برنامه‌های هنری متعددی با مضامین فلسطین، مقاومت، انقلاب و دفاع مقدس نیز به طور مستمر در موزه برگزار شده است.

محمدحسین ایمانی‌خوشخو، دبیر شورای هنر نیز در پایان جلسه به بسته پیشنهادی توسعه همکاری‌های هنری با کشورهای منطقه که توسط سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تهیه شده است، اشاره کرد و گفت این بسته در جلسه آینده شورای هنر طرح می‌شود.

اعضای شورای هنر نیز در این جلسه با بیان دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود درباره برنامه جامع تحول هنرستان‌های هنرهای زیبا، آموزشگاه‌های آزاد سینمایی و موزه هنرهای معاصر فلسطین، از برنامه‌ها و اقدامات فرهنگستان هنر در موزه هنرهای معاصر فلسطین قدردانی کردند.