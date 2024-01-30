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۱۰ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۰۵

همراه با ارایه گزارش جشنواره‌ها؛

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بار دیگر رییس شورای هنر شد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بار دیگر رییس شورای هنر شد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در تازه‌ترین جلسه شورای هنر که روز دوشنبه نهم بهمن برگزار شد، بار دیگر به اتفاق آرا ریاست این شورا را به عهده گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دبیرخانه شورای هنر، در جلسه شورای هنر شورای عالی انقلاب فرهنگی که دوشنبه ۹ بهمن برگزار شد، اعضای شورای هنر، به اتفاق آرا محمدمهدی اسماعیلی را بار دیگر به عنوان رییس شورای هنر انتخاب کردند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این جلسه شورای هنر با تاکید بر اهمیت هنر در آموزش و پرورش گفت: سند جامع هنر در آموزش و پرورش که در این وزارتخانه در حال تدوین است، پس از تدوین در چند ماه آینده در شورای هنر طرح می‌شود.

رییس شورای هنر همچنین گفت: مصوبات شورای هنر به طور مداوم در جلسات شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی طرح و تصویب می‌شود که تصویب طرح بازار هنر کشور و تشکیل بنیاد پویانمایی از مصوبات اخیر شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

در گزارش ارائه شده درباره برنامه‌های هنری وزارت آموزش و پرورش برای دانش‌آموزان عنوان شد که ساحت هنر و زیبایی‌شناسی از ساحت‌های سند تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش است و فعالیت‌های هنری آموزش و پرورش در دو حوزه رسمی و غیررسمی است.

بخش رسمی شامل دروس هنر در مقاطع مختلف تحصیلی و هنرستان‌های فنی حرفه‌ای و کاردانش می شود و در بخش غیررسمی معاونت‌های پرورشی فعالیت‌های هنری را برنامه‌ریزی می‌کند.

وزارت آموزش و پرورش در بخش تربیت عمومی برنامه ‌هایی را در حوزه هنر از جمله تئاتر و سرود مانند تئاتر درسی و سرود درسی دارد و در بخش تربیت تخصصی برنامه‌های هنری در کانون‌های فرهنگی و تربیتی طراحی می‌شود؛ همچنین کانون‌های پرورش فکری کودکان و نوجوانان فعالیت‌های ارزشمندی در حوزه فرهنگ و هنر از جمله قصه‌گویی، پویانمایی، تولید و انتشار کتاب، کارگاه‌های تجسمی انجام می‌دهند.

اعضای شورای هنر در ادامه جلسه نظرات خود را درباره فعالیت‌های هنری آموزش و پرورش بیان کردند.

در ادامه گزارش چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر، چهل و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، سی و نهمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر و شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر در شورای هنر ارایه شد.

کد مطلب 6009293
علیرضا سعیدی

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