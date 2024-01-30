وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بار دیگر رییس شورای هنر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دبیرخانه شورای هنر، در جلسه شورای هنر شورای عالی انقلاب فرهنگی که دوشنبه ۹ بهمن برگزار شد، اعضای شورای هنر، به اتفاق آرا محمدمهدی اسماعیلی را بار دیگر به عنوان رییس شورای هنر انتخاب کردند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این جلسه شورای هنر با تاکید بر اهمیت هنر در آموزش و پرورش گفت: سند جامع هنر در آموزش و پرورش که در این وزارتخانه در حال تدوین است، پس از تدوین در چند ماه آینده در شورای هنر طرح می‌شود.

رییس شورای هنر همچنین گفت: مصوبات شورای هنر به طور مداوم در جلسات شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی طرح و تصویب می‌شود که تصویب طرح بازار هنر کشور و تشکیل بنیاد پویانمایی از مصوبات اخیر شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

در گزارش ارائه شده درباره برنامه‌های هنری وزارت آموزش و پرورش برای دانش‌آموزان عنوان شد که ساحت هنر و زیبایی‌شناسی از ساحت‌های سند تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش است و فعالیت‌های هنری آموزش و پرورش در دو حوزه رسمی و غیررسمی است.

بخش رسمی شامل دروس هنر در مقاطع مختلف تحصیلی و هنرستان‌های فنی حرفه‌ای و کاردانش می شود و در بخش غیررسمی معاونت‌های پرورشی فعالیت‌های هنری را برنامه‌ریزی می‌کند.

وزارت آموزش و پرورش در بخش تربیت عمومی برنامه ‌هایی را در حوزه هنر از جمله تئاتر و سرود مانند تئاتر درسی و سرود درسی دارد و در بخش تربیت تخصصی برنامه‌های هنری در کانون‌های فرهنگی و تربیتی طراحی می‌شود؛ همچنین کانون‌های پرورش فکری کودکان و نوجوانان فعالیت‌های ارزشمندی در حوزه فرهنگ و هنر از جمله قصه‌گویی، پویانمایی، تولید و انتشار کتاب، کارگاه‌های تجسمی انجام می‌دهند.

اعضای شورای هنر در ادامه جلسه نظرات خود را درباره فعالیت‌های هنری آموزش و پرورش بیان کردند.

در ادامه گزارش چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر، چهل و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، سی و نهمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر و شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر در شورای هنر ارایه شد.