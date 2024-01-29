کشف ۱۲ تُن برنج احتکار شده از بازرسی یک انبار در رودسر

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین حسن‌پور با اشاره به اینکه احتکار کالا و عدم عرضه آن ضمن لطمه زدن به سیستم تولید و توزیع، فشار اقتصادی به مردم وارد می‌کند، اظهار کرد: مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی و به خصوص کسانی که کالاهای اساسی را برای افزایش قیمت و دریافت سود بیشتر احتکار می‌کنند در دستور کار پلیس قرار دارد.



وی در ادامه با بیان اینکه در پی دریافت خبری مبنی بر احتکار برنج داخل یک انبار در شهرستان رودسر، موضوع مورد پیگیری قرار گرفت، افزود: مأموران انتظامی با انجام تحقیقات نامحسوس از صحت موضوع اطمینان حاصل کرده و به همراه نماینده سازمان صمت به آدرس محل مورد نظر اعزام شدند.

جانشین فرمانده انتظامی استان گیلان از کشف ۱۲ تن برنج احتکار شده در بازرسی از این مکان خبر داد و با اعلام اینکه کارشناسان ارزش تقریبی این کشفیات را ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال برآورد کردند، افزود: در این خصوص متهم با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.



این مقام انتظامی در پایان ضمن تاکید بر برخورد قانونی با افرادی که اقلام و مایحتاج ضروری مردم را احتکار می‌کنند از شهروندان خواست در صورت برخورد یا اطلاع از اینگونه موارد، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.