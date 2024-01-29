در حمله هوایی رژیم صهیونیستی هیچ مرکز مستشاری ایران هدف قرارنگرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، «حسین اکبری» سفیر ایران در سوریه با انتشار توییتی ضمن تکذیب خبر حمله به مرکز مستشاری ایران و شهادت مستشاران ایرانی در حومه دمشق اعلام کرد: در حمله امروز جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به حاشیه جنوبی شهر دمشق هیچ مرکز مستشاری جمهوری اسلامی ایران هدف قرار نگرفته است، همچنین از میان شهروندان یا مستشاران ایرانی کسی به شهادت نرسیده است؛ حملات کور صهیونیست‌ها خللی در عزم محور مقاومت ایجاد نمی‌کند.