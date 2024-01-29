هیات عالی کارگری بلاروس با معاون روابط کار دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار در این دیدار که سفیر جمهوری بلاروس در ایران نیز حضور داشت، با اشاره به حمایت‌های دولت از توسعه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در کشور، گفت: در حوزه روابط کار تنظیم روابط کارگری و کارفرمایی، نظارت بر اجرای قوانین، بازرسی از کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی و خدماتی و برگزاری جلسات شورای عالی کار مدیریت می‌شود.



وی با اشاره به فعالیت ۱۵ هزار تشکل کارگری و کارفرمایی در کشور، گفت: مجمع عالی نمایندگان کارگری، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری و شورای اسلامی کار نمایندگی مطالبات کارگران را در سطح ملی برعهده دارند.



معاون وزیر کار، توسعه روابط با جمهوری بلاروس را حائز اهمیت دانست و اظهار کرد: همراهی دو کشور در مجامع بین‌المللی می‌تواند به پیشبرد اهداف و برنامه‌ها کمک کند.