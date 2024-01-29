خلوصی آکار: ارمنستان باید پذیرای دست صلح باکو باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، خلوصی آکار، رییس کمیسیون دفاع مجلس ترکیه و نماینده پارلمان از حزب حاکم عدالت و توسعه که جهت انجام دیدارهای رسمی به جمهوری آذربایجان سفر کرده است، امروز دوشنبه با الهام علی‌اف، رییس جمهور این کشور دیدار کرد.

در این دیدار روابط ترکیه و جمهوری آذربایجان در حوزه نظامی و صنایع دفاعی و نیز آخرین تحولات منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

آکار پس از این دیدار در نشست خبری اظهار داشت که ترکیه و جمهوری آذربایجان بعد از جنگ دوم قره باغ همکاری‌ های نظامی خود را بهبود بخشیدند.

وی در ادامه گفت: ما اکنون به عنوان یک ارتش کار نوسازی را انجام می دهیم و پروژه‌ های لازم را اجرا کرده‌ ایم تا دو ارتش با یکدیگر همکاری کنند. همکاری ما در صنعت دفاعی ادامه دارد.

آکار تنها هدف ترکیه و جمهوری آذربایجان را تامین صلح، ثبات و آرامش در منطقه دانست و ادامه داد: ارمنستان باید فورا دست صلحی که (جمهوری) آذربایجان به سوی این کشور دراز کرده است را بگیرد و صلح و آرامش باید هر چه زودتر به منطقه بیاید. ما برای این کار تلاش می‌ کنیم.

این مقام ترکیه اضافه کرد: مهمترین امر برای ما صلح است، آرامش است، آینده منطقه قفقاز است.