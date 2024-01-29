۱۷۳ طرح اقتصادی و عمرانی در کلاله افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد شیبک عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دولت سیزدهم هزار و ۳۲۴ میلیارد تومان اعتبار برای اجرا و بهره‌برداری پروژه‌ها در این شهرستان هزینه کرد که قابل مقایسه با مدت مشابه دولت گذشته نیست.

وی از اجرای طرح‌های آبرسانی شهر کلاله با پیشرفت فیزیکی ۸۵ درصد خبر داد و افزود: ساخت باند دوم پل ورودی شهر، مقاوم سازی ۹۸۰ مسکن روستایی، اجرای طرح‌های آبخیزداری، ساخت ۲ سالن ورزشی، ساخت ۲ مدرسه شهری و روستایی و ساخت یک پل ارتباطی روستایی از جمله طرح‌های مهم اجرا شده کلاله طی ۲ سال اخیر است.

فرماندار کلاله گفت: اجرای طرح توسعه ناحیه صنعتی دهنه و آغاز رسمی عملیات اجرایی ساخت جایگاه سوخت در فرودگاه قدس از جمله طرح‌های مهم توسعه اقتصادی در دست پیگیری کلاله است.

وی یادآور شد: ۱۷۳ طرح اقتصادی و عمرانی با اعتبار ۳۲۵.۵ میلیارد تومان در این شهرستان به مناسبت دهه فجر به بهره‌برداری می‌رسد و یا عملیات اجرایی آن‌ها آغاز خواهد شد که از این تعداد، ۱۱۲ طرح عمرانی و اقتصادی با اعتبار ۲۴۲.۵ میلیارد تومان آماده بهره‌برداری است.

شیبک اظهار کرد: با بهره‌برداری از طرح‌های اقتصادی در دهه فجر برای ۵۰ نفر به طور مستقیم شغل پایدار ایجاد خواهد شد.