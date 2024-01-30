۱۰ بهمن ۱۴۰۲، ۸:۱۴

سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد؛

بارش باران و برف در ۱۹ استان کشور طی روز جاری

سازمان هواشناسی کشور از بارش باران و برف در ۱۹ استان کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد: بارش باران و برف و وقوع رعدوبرق، امروز سه‌شنبه ۱۰ بهمن‌ماه در اردبیل، مازندران، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان، زنجان، قزوین، البرز، تهران، همدان، مرکزی، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، شمال و شرق خوزستان، شرق کرمانشاه و خراسان رضوی، غرب اصفهان و ارتفاعات سمنان، چهارشنبه ۱۱ بهمن‌ماه در گیلان، مازندران، آذربایجان غربی، زنجان، قزوین، البرز، تهران، قم، همدان، مرکزی، کردستان، شرق کرمانشاه، شمال لرستان، ارتفاعات سمنان و خراسان رضوی و پنج‌شنبه ۱۲ بهمن‌ماه در اردبیل، گیلان، مازندران، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، همدان، مرکزی، زنجان، قزوین، البرز، تهران، قم، فارس، بوشهر، هرمزگان، کرمان، نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان وغرب اصفهان پیش بینی می‌شود.

در این شرایط جوی بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها، احتمال آبگرفتگی معابر عمومی، لغزندگی و کاهش دید جاده‌ها در مناطق سردسیر و کوهستانی، احتمال یخ‌زنی در ساعات شب و اوایل صبح وجود دارد بنابراین احتیاط و امتناع از رفت و آمد و ترددهای غیر ضروری، به همراه داشتن وسایل ایمنی و گرمایش مناسب در وسایل نقلیه، احتیاط و امتناع از هر گونه فعالیت‌های کوهنوردی، آمادگی سازمان‌های امدادی و شهرداری‌ها برای کمک‌رسانی برای هرگونه خسارت احتمالی دور از انتظار نیست.

    • IR ۱۲:۵۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
      سلام خدا کنه تو خود شهر زنجان یه نیم متر بباره والا ما که تا حالا برفی ندیدیم تو شهر زنجان
    • IR ۱۷:۰۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
      اینم از۱۰چشمان به آسمان کور شد گفتن امروز قزوین برف و بارون میاد از صبح هوا بقدری گرمه دنبال تیشرت هستم
    • کوروش IR ۱۹:۱۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
      نوبسنده خبر احتمالا بچه خراسان رضویه.عزیزم خراسان رضوی رو چند مرتبه مبنویسی.بالاخره ۳شنبه خراسان رضوی برف میاد یا چهارشنبه یا هر دو روز؟؟
    • حمید شفیع نژاد جانباز 40 صد IR ۲۱:۵۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
      سلام خیلی ممنون از شما که به فکر جانبازان شیمیایی هستم فقط ماشین مردم به جونه جانبازان شیمیایی هستم به مردم
    • معصومه قوم عبدل آبادی US ۲۳:۰۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
      من که تو مشهد مقدس هیچ برف و بارونی ندیدیم احتمالا این برادر توهم زده
    • ایرانی IR ۰۰:۵۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۱
      بلاخره این پیش بینی ها من درآوردی رو از کجای دلت درآوردی من بچه خراسان رضوی هستم دوروزه دارم با تیشرت راه میرم که هیچ چشمانم کم سو شد از بس که به آسمان نگاه کردم تمام این خبرهای هواشناسی کشک است و دوغ‌خخخخ

