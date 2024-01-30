بارش باران و برف در ۱۹ استان کشور طی روز جاری

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد: بارش باران و برف و وقوع رعدوبرق، امروز سه‌شنبه ۱۰ بهمن‌ماه در اردبیل، مازندران، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان، زنجان، قزوین، البرز، تهران، همدان، مرکزی، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، شمال و شرق خوزستان، شرق کرمانشاه و خراسان رضوی، غرب اصفهان و ارتفاعات سمنان، چهارشنبه ۱۱ بهمن‌ماه در گیلان، مازندران، آذربایجان غربی، زنجان، قزوین، البرز، تهران، قم، همدان، مرکزی، کردستان، شرق کرمانشاه، شمال لرستان، ارتفاعات سمنان و خراسان رضوی و پنج‌شنبه ۱۲ بهمن‌ماه در اردبیل، گیلان، مازندران، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، همدان، مرکزی، زنجان، قزوین، البرز، تهران، قم، فارس، بوشهر، هرمزگان، کرمان، نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان وغرب اصفهان پیش بینی می‌شود.

در این شرایط جوی بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها، احتمال آبگرفتگی معابر عمومی، لغزندگی و کاهش دید جاده‌ها در مناطق سردسیر و کوهستانی، احتمال یخ‌زنی در ساعات شب و اوایل صبح وجود دارد بنابراین احتیاط و امتناع از رفت و آمد و ترددهای غیر ضروری، به همراه داشتن وسایل ایمنی و گرمایش مناسب در وسایل نقلیه، احتیاط و امتناع از هر گونه فعالیت‌های کوهنوردی، آمادگی سازمان‌های امدادی و شهرداری‌ها برای کمک‌رسانی برای هرگونه خسارت احتمالی دور از انتظار نیست.