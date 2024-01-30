  1. استانها
  2. زنجان
۱۰ بهمن ۱۴۰۲، ۸:۴۰

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب زنجان خبر داد؛

اجرای پنج طرح آبرسانی روستایی در شهرستان ایجرود

اجرای پنج طرح آبرسانی روستایی در شهرستان ایجرود

زنجان- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان گفت: با جذب اعتبارات روستاهای فاقد دهیاری و مشارکت اهالی، مشکل تامین آب پنج روستا در شهرستان ایجرود رفع می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد نادرخانی» اظهار کرد: مشکل تأمین آب آشامیدنی روستاهای قره گنی، قادرلو، دورمشقان، بزین و قوشچی با هزینه کرد اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال در دست اقدام است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان بیان کرد: در قالب اجرای این طرح‌ها، ۹ کیلومتر عملیات احداث و توسعه شبکه و خط انتقال اجرایی شد.

وی بیان کرد: عملیات برق رسانی و احداث مخزن ۳۰ متر مکعبی برای این روستاها نیز در دست ساخت بوده که پیش بینی می‌شود تا پایان سال بصورت کامل مورد بهره برداری قرار گیرد.

وی گفت: با آبرسانی به این روستاها جمعیتی افزون بر ۲۰۰ خانوار تحت پوشش خدمات تأمین شرکت آب و فاضلاب استان زنجان قرار گرفته و از نعمت آب شالم و بهداشتی بهره مند خواهند شد.

نادرخانی یادآور شد: پیش از این نیز طی سال جاری ۱۶ طرح آبرسانی روستایی با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال در شهرستان ایجرود اجرا شده بود.

گفتنی است شهرستان ایجرود با جمعیتی افزون بر ۳۷۰۰۰ نفر یکی از ۸ شهرستان تحت پوشش خدمات شرکت آب و فاضلاب در استان زنجان است.

کد مطلب 6008642

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها