رهبر سازمان مسلمانان کانادا دیدار با ترودو را لغو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از CP۲۴، رهبر بزرگ‌ترین سازمان مسلمان کانادا، دیدار روز دوشنبه با نخست‌وزیر جاستین ترودو را به دلیل کوتاهی در کمک به فلسطینی‌ها در غزه و انفعال برای جلوگیری از افزایش جنایات رژیم صهیونیستی لغو کرد.

استفان براون، مدیر اجرایی شورای ملی مسلمانان کانادا، در یک کنفرانس مطبوعاتی در اتاوا گفت: «ما دیگر فکر نمی‌کنیم که صحبت با این نخست‌وزیر مفید باشد».

طبق گزارش روزنامه «گلوب اند میل»، براون گفت: «هیچ چیز جدیدی وجود ندارد که بتوانیم بگوییم. «ما قبلاً همه چیز را گفته‌ایم.»

لغو این دیدار چند ساعت پیش از آن صورت می‌گیرد که قرار بود سیاستمداران فدرال و استانی، رهبران مسلمان و دیگر شخصیت‌های کانادا برای برگزاری مراسمی به مناسبت هفتمین سالگرد قتل شش مرد مسلمان در مسجد مرکز فرهنگی اسلامی در شهر کبک گردهم بیایند.

ترودو که عازم مجلس عوام کانادا بود در راه ورود به مجلس در اتاوا به این لغو اشاره نکرد، اما دفتر او بعداً گفت که نخست وزیر «چیزی برای اضافه کردن» ندارد.

در این نشست قرار بود درباره نفرت از مسلمانان بحث شود، اما براون گفت که به دلیل اینکه ترودو به وعده‌های خود در انتخابات ۲۰۱۵ از جمله مواردی مثل تأمین مالی برنامه‌هایی برای کاهش جرایم ناشی از نفرت علیه مسلمانان مانند دوربین‌های امنیتی در مکان‌های نماز مسلمانان، عمل نکرده است، از جلسه صرف نظر کرده است.

براون گفت: «آنطور که معلوم است ما فقط زمانی که زندگی یا امنیتمان از بین رفته باشد، اصلاحات سیاستی را به دست می‌آوریم. «دولت ما نتوانسته است قانون اساسی مقابله با جنایات ناشی از اسلام هراسی را پیش ببرد.»

براون گفت ترودو اسرائیل را تحت فشار قرار نداده است که از بمباران غزه عقب نشینی کند. الجزیره روز دوشنبه گزارش داد که بیش از ۲۶۰۰۰ فلسطینی تا به امروز به شهادت رسیده‌اند.

براون گفت: «ما علاقه مندیم که دولت اقدامات ملموس واقعی برای کاهش اسلام هراسی در این کشور (و) اقدام ملموس واقعی برای توقف خصومت‌ها در خاورمیانه انجام دهد.»