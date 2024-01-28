«معاونت فرهنگی و توسعه ورزش همگانی» وزارت ورزش منحل شد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از چند ماه فعالیت کیومرث هاشمی به عنوان وزیر ورزش، او روز شنبه با صدور چند حکم تغییراتی را در معاونت‌های این وزارتخانه ایجاد کرد که مهمترین آن به حذف معاونت فرهنگی و توسعه ورزش همگانی برمی گردد.

سینا کلهر که چند سالی این مسؤولیت را برعهده داشت با حکم کیومرث هاشمی به عنوان معاون امور جوانان وزارت ورزش منصوب شد تا همچنان در بدنه وزارت ورزش بماند اما معاونت او بدون هیچ توضیح و دلیل خاصی از چارت وزارت ورزش حذف شد و کلهر هم در این مورد سکوت کرد.

یکی از مهمترین تغییراتی که کیومرث هاشمی در وزارت ورزش ایجاد کرد، جایگزین کردن سیدشروین اسبقیان به جای سیدمحمد پولادگر در معاونت ورزش قهرمانی و حرفه‌ای این وزارتخانه بود که البته انتقاداتی را به دنبال خواهد داشت.

اما یکی از مهمترین بندهایی که در حکم ابلاغی وزیر ورزش برای اسبقیان دیده می‌شد به انحلال معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش برمی گشت که به طور غیرمستقیم این انحلال را تأیید و بخشی از این معاونت را به معاونت قهرمانی تفویض کرد.

در بند ۱۳ حکمی که برای اسبقیان صادر شده آمده است: «۱۳- با عنایت به انتقال مسؤولیت بخش فرهنگی به معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای تا تصویب ساختار جدید، برنامه ریزی و ساماندهی امور فرهنگی در کلیه حوزه‌های ورزشی و اهتمام جدی به تقویت و ارتقا بسترهای فرهنگی و اخلاقی در حوزه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای و نظارت بر برنامه‌های فرهنگی فدراسیون‌ها، ادارات کل استانی و ستاد وزارت به عهده این معاونت خواهد بود.»

خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد با انتقال بخش فرهنگی به معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش، بخش همگانی معاونت منحل شده هم به معاونت بانوان منتقل خواهد شد تا دیگر اثری از «معاونت فرهنگی و توسعه ورزش همگانی» در چارت وزارت ورزش باقی نماند.

این انحلال در شرایطی در سکوت وزارت ورزش صورت گرفت که به نظر می‌رسد برای این تصمیم مهم و تأثیرگذار گرفتن نظرات برخی نهادهای مرتبط با وزرش نیاز است و حتی باید این موضوع به طور کامل کارشناسی می‌شد که چنین اتفاقی رخ نداده است.